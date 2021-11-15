Граждан в России предупредили о рисках неправильного введения вакцины от COVID-19

Неправильное введение может быть одной из причин того, что антиковидная вакцина должным образом не сработала и не защитила человека от коронавируса. Об этом поведала биолог, специалист по промышленным биотехнологиям Антонина Обласова.

Привитый человек может заболеть в том числе потому, что были нарушены правила хранения или введения. К примеру, такое не исключено, если перед тем, как колоть, вакцину перегрели или же прибегали к повторной заморозке. Такое делать недопустимо и запрещается.

«А может, вакцина сработала не в полную силу из-за того, что медсестра ввела ее неправильно, что бывает чаще, чем вы думаете», - заявила Обласова.

По ее словам, всегда стоит иметь в виду, что там, где есть человеческий фактор, будут и ошибки.

Врач Туйаара Санникова, в свою очередь, сообщила, что вводить вакцину следует под углом 90 градусов в верхнюю треть плеча - в зону расположения дельтовидной мышцы. Подобный способ помогает быстрому распространению компонентов препарата и гарантирует высокую скорость формирования иммунного ответа.

Санникова в беседе с «Доктор Питер» обратила внимание на еще один важнейший фактор - при внутримышечном введении риски аллергических реакций существенно снижаются, потому что мышечная ткань все-таки отдалена от клеток эпидермиса. Стандартная длина иголки позволяет достичь мышцы, следовательно, вероятность неправильного введения вакцины минимальна.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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