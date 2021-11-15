Граждан в России предупредили о рисках неправильного введения вакцины от COVID-19

Доктор медицинских наук Денис Иванов высказал сомнение относительно статистических данных по госпитализированным привитым пациентам. По его мнению,
В Нидерландах, где порядка 85 процентов взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса, новый всплеск заражений. За сутки в стране
Кампания по вакцинации населения от коронавируса провалилась. Многие граждане не спешат прививаться даже под угрозой заболеть и умереть (а в стране,
Вакцин от коронавируса со 100-процентной эффективностью в мире не существует, поэтому в редких случаях привитые могут не только заражаться и болеть
Эксперты указали причины, по которым медики могут диагностировать диагноз COVID-19 даже при наличии отрицательного ПЦР-теста. Указывается, что в
Замдиректора института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова описала механизм смерти при коронавирусе.
Люди часто путают побочные эффекты после вакцинации и ее отдаленные последствия. С разъяснениями выступили немецкие иммунологи. «Побочные эффекты -
На польско-белорусской границе, которую штурмуют тысячи беженцев с Ближнего Востока, сохраняется прежняя напряженность. В Берлине и Варшаве выступили
Ошибки при мытье посуды могут спровоцировать рак, заявили ученые. Издание WeChat опубликовало результаты исследования, которое показало, что в 2020
Журнал Forbes сообщает, что десятки москвичей, ранее купившие поддельные сертификаты, все же решили вакцинироваться против коронавируса. Эти граждане
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