Информация доктора наук Редько о вреде COVID-вакцин не подтвердилась

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Информация доктора наук Редько о вреде COVID-вакцин не подтвердилась
Здоровье
Доктор медицинских наук Александр Редько

Заявления доктора медицинских наук Александра Редько о вреде вакцин от коронавируса не подтвердилось.

Ранее он записал видео, в котором сообщил, что вакцины от COVID-19 могут даже ухудшить эпидемиологическую ситуацию, поскольку люди после вакцинации болеют также тяжело, как и те, кто не привился. А также, по его словам, они становятся заразными, передает Лента.ру.

Высказался Редько и о локдаунах, которые, как он утверждал, ослабляют иммунитет и способствуют резкому всплеску распространения инфекции, как только они отменяются.

Доктор в своем обращении ссылался на истории из личной жизни, приводя в пример ситуации, в которые попали его знакомые. Многие из тех, кто вакцинировался, по его словам, тяжело болели, и даже умирали. Но никаких фамилий, или ссылок на исследования авторитетными учеными, Редько не предоставил.

Позднее глава Минздрава РФ опроверг заявления Редько. Он добавил, что среди вакцинированных граждан РФ заболело всего 3–4%, а тяжело болеют и вовсе единицы. Локдаун также не усиливал инфекцию, поскольку после окончания выходной недели, которая, по сути, и стала локдауном, темпы инфицирования ковидом снизились с 18 до 2,1%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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