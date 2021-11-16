Пульмонолог: лечим людей не от коронавируса COVID-19, а от прививки

В Санкт-Петербурге в конце октября состоялась медицинская конференция, на которой обсуждалась пандемия коронавируса и вакцинация.

На этом мероприятии врач-терапевт, пульмонолог Софья Науменко рассказала об осложнениях после вакцинации от коронавируса, передает «Царьград ».

Она рассказала, что осложнения от прививки бывают как краткосрочными, так и долгосрочными. И это, по ее словам, связано с неэффективностью вакцин.

По ее словам, последствия вакцинации могут проявиться как острым течением коронавирусной инфекции, так и постковидным синдромом. И даже после вакцинации пациентов госпитализируют.

Еще одним частым последствием, по словам Науменко, являются проблемы с нервной системой.

В итоге сейчас, отмечает медик, приходится лечить людей не столько от заболевания, сколько от прививки. Пожилые пациенты даже после вакцинации продолжают умирать. И, как утверждает Науменко, вакцинация способствует этому, хотя власти и говорят о том, что прививаться им необходимо для спасения жизни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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