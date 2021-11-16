Вирусолог Чепурнов рассказал о «страшном выродке» коронавируса

Ситуация с коронавирусом может быть катастрофической. Такое мнение высказал профессор вирусологии Чепурнов, который весьма встревожен тем, как будут развиваться события. Он допустил, что может произойти рекомбинация и появится еще более страшный возбудитель инфекции. Чепурнов назвал предполагаемый патоген, который может навести страх на человечество, «выродком». Вирусолог считает, что коронавирус останется с людьми навсегда, как грипп. Но человек приспособится к жизни с вирусом с помощью периодических вакцинаций, подчеркнул Чепурнов. Он напомнил, что МERS и SARS не пропали и время от времени где-то появляются. И с ВИЧ человечество постепенно свыклось, добавил профессор.

В свою очередь иммунолог Жемчугов заявил, что заболеваемость коронавирусом в России выйдет на плато в течение недели и начнет снижаться через две–три недели, пишет Царьград .

Ранее в Норвегии выявили новую разновидность «дельта»-штамма коронавируса — AY.63. Ученые заверяют, что этот вариант патогена не опаснее «дельта»-мутации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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