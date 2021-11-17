«Лига защиты врачей» выступила против увольнения медиков-антиваксеров

В межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» возмутились призывами увольнять с работы медиков-антиваксеров и навсегда лишать их дипломов. Это недопустимо, считает ее президент Семен Гальперин.

По его словам, мнения врачей касательно вакцинации разделились по причине того, что еще до сих пор нет итоговых результатов клинических исследований вакцины «Спутник V».

Ранее сенатор Александр Башкин призвал навсегда лишать медицинских дипломов врачей, которые сами выступают против прививок и отговаривают от них своих пациентов.

«Проблема в том, что на сегодняшний день ни одна вакцина от коронавируса не закончила клинические исследования. Не опубликованы окончательные результаты третьей фазы клинических исследований, включая наш "Спутник V" (доступны промежуточные данные третьей фазы испытаний с участием 40 тысяч добровольцев, которые стали основой для публикаций в медицинском журнале Lancet - прим. НСН). А без публикации окончательного отчета юридически нельзя говорить о том, что вакцина эффективна и безопасна с точки зрения доказательной медицины», - заявил Семен Гальперин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Он настаивает на том, что силовыми методами добиваться того, чтобы в рядах врачей было единое мнение о вакцинации, недопустимо, ибо с того времени, как «инквизиция перестала править на земле, такие вопросы решаются не угрозами и не преследованиями, а научными дискуссиями».

В заключение Гальперин призвал разработчиков вакцин опубликовать все результаты исследований - это будет самый действенный метод разрешения сомнений врачей, которых причислили к антиваксерам - причем, речь о тех, кто открыто заявляет об этом. Сколько же противников вакцинации в рядах медиков на самом деле никто не знает - они запуганы, на них оказывается давление.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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