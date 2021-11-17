Вирусолог Чепурнов: коллективного иммунитета в России не будет, но ситуация стабилизируется

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Вирусолог Чепурнов: коллективного иммунитета в России не будет, но ситуация стабилизируется
Здоровье

Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил о том, что ни с помощью вакцинации, ни с учетом того, что в стране многие люди уже переболели, России не удастся достигнуть коллективного иммунитета. Однако, уверен он, шанс на стабилизацию ситуации все же имеется.

Ведущий научный сотрудник Института экспериментальной и клинической медицины РАН пояснил, что о коллективном иммунитете следует забыть по той причине, что вакцинация и многократно перенесенный ковид не дает организму полную защиту.

«С COVID-19 особенная ситуация: не удается ни с помощью вакцинации, ни с помощью переболевания добиться полной защиты. Привитые люди тоже болеют. Другое дело, что тяжесть заболевания существенно снижается», – заявил Чепурнов, выступая в эфире ОСН.

Многие скептики вакцинации часто в качестве наглядного примера того, что практически поголовный охват населения прививками к победе над коронавирусом не привел, приводят Израиль. Там, к слову, уже третью по счету прививку заканчивают ставить.

Тем не менее вирусолог считает, что результат все же есть. Если взглянуть на статистику этой страны, то очень хорошо видно, что летальность снизилась почти в 10 раз.

«При этом 70% из тех, кто умирает в Израиле от COVID-19, непривитые. Поэтому польза вакцинации совершенно очевидна», - считает собеседник издания.

Чепурнов в заключение отметил, что с помощью вакцин человечество сможет добиться снижения количества заболевших. Надежды специалисты возлагают на разрабатываемые от ковида препараты, которые будут эффективны при протекании заболевания в тяжелой форме.

Возможно, они помогут перевести COVID-19 на уровень гриппа и он станет сезонным заболеванием.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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