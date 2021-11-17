Ученый Панчин ответил на распространенные доводы против применения вакцины «Спутник V»

B Петербурге ученые, врачи и правозащитники приняли участие в конференции, в ходе которой обсудили ход пандемии коронавируса в стране и оценили меры,
Профессор Александр Редько, который последовательно выступает против вакцинации от коронавируса и сомневается в эффективности вакцин, основательно
Замдиректора института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова описала механизм смерти при коронавирусе.
Неправильное введение может быть одной из причин того, что антиковидная вакцина должным образом не сработала и не защитила человека от коронавируса.
В ряде стран ЕС фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, несмотря на высокие темпы вакцинации. Как стало известно, 64,9% населения ЕС и
Журнал Forbes сообщает, что десятки москвичей, ранее купившие поддельные сертификаты, все же решили вакцинироваться против коронавируса. Эти граждане
Специалист в области молекулярной биологии Ирина Якутенко выпустила видео, которое посвятила пандемии в Европе. Как она сказала, в Европе
Известный экономист, депутат Государственной Думы Михаил Делягин призывает россиян срочно забирать деньги из банков, протестуя, таким образом, против
Минздрав РФ сообщил о том, какие побочные эффекты могут развиться у пациента после вакцинации. Так, зачастую это кратковременные реакции, которые
В Санкт-Петербурге в конце октября состоялась медицинская конференция, на которой обсуждалась пандемия коронавируса и вакцинация. На этом мероприятии
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