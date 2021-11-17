Ученый Панчин ответил на распространенные доводы против применения вакцины «Спутник V»

Член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александр Панчин ответил на самые распространенные доводы против вакцинации препаратом Спутник V. Об этом сообщает издание «Российская газета» .

Пожалуй, самый главный укор антипрививочников в сторону «Спутника V» - он был создан в рекордно короткие сроки. На основе этого делаются догадки, что препарат «с колес» может представлять опасность для здоровья.

Панчин с этим в корне не согласен. Говорит, что на самом деле в основу вакцины «Спутник V» легли существующие разработки. Что реально представляло сложность - провести клинические испытания вакцины и наладить серийное производство. К счастью, задачи оказались посильными.

Еще один аргумент противников вакцинации заключается в том, что вакцина якобы генетически модифицирует человеческий организм. Конечно, это вымысел, который далек от реальности. Россиянам стоит знать, что используемые в качестве вектора, который доставляет целевой материал, аденовирусы не имеют возможности встраиваться в ДНК клеток. Обыкновенные острые респираторные вирусные инфекции, которые провоцируют простуду, по словам ученого, «модифицируют» человека больше, чем вакцина.

Панчин обратил внимание на то, что клетки, которые продуцируют белки коронавируса, конечно, погибают.

Член комиссии РАН по борьбе со лженаукой призвал не верить басням о негативных последствиях вакцинации в будущем.

«Эти заявления являются полностью безосновательными. Что действительно может проявиться в долгосрочной перспективе, так это последствия перенесенного коронавируса», — пояснил Александр Панчин.

Что касается доводов, что вакциной третья фаза клинических исследований не пройдена, ученый посоветовал почитать в научном журнале The Lancet промежуточные данные третьей фазы клинических исследований вакцины на выборке более 20 тысяч человек. Сами же исследования могут продолжаться бесконечно долго, говорит он, но это не меняет факта, что привитые болеют реже.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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