В Европе пандемия COVID-19 может унести еще сотни тысяч жизней

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В Европе пандемия COVID-19 может унести еще сотни тысяч жизней
Здоровье

Британские эксперты спрогнозировали значительный рост заражений коронавирусом в Европе, который может унести жизни еще нескольких сотен тысяч людей. Аналитики определили, что продолжающаяся циркуляция вируса COVID-19 образует еще как минимум 1 миллион случаев госпитализации, часть из которых окончится летальным исходом пациентов.

Специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины спрогнозировали дальнейшее поведение вируса COVID-19 исходя из расчета доли населения ЕС, которое еще не получило вакцинацию. Эксперты выявили, что значительная часть европейцев по-прежнему не имеет иммунитета к коронавирусной инфекции, что образует повышенный риск госпитализации граждан или смерти от осложнений ковида. Эксперты подсчитали, что соотношение числа людей из группы риска и непривитых граждан превышает объемы тех людей, которые уже переболели ковидом или имеют выработанный вследствие прививки иммунитет. 

«Мы определили, что даже с учетом высокого уровня охвата вакцинации, европейские страны все равно столкнутся с волной госпитализаций и смертей от коронавируса. Безусловно, мы рассчитали наиболее пессимистичный прогноз, однако он прогнозируемо может произойти — при условии сочетания некоторых факторов», - прокомментировал автор исследования Ллойд Чепмен. 

Ученый добавил, что наиболее пессимистичный прогноз развития COVID-19 в Европе определил заражение как минимум 1 миллиона человек, из которых сотни тысяч будут подвержены летальному исходу от осложнений коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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