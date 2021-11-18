Иммунолог Крючков заявил, что медики выявили страшный побочный эффект от COVID-вакцины

Врач-иммунолог Николой Крючков сообщил о серьезном побочном эффекте, который может наблюдаться после заболевания на коронавирус. Эксперт привел данные ученых Бирмингемского института, которые определили, что у инфицированных ковидом пациентов значительно увеличивается риск появления синдрома Гийена-Барре, передает «ОСН».

Иммунолог Николай Крючков пояснил, что синдром Гийена-Барре является редким аутоиммунным заболеванием, которое проявляется нарушениями чувствительности нервной системы, различными вегетативными расстройствами, приводящими к параличу — причем чаще всего данное заболевание встречается у мужчин. Эксперт указал, что исследователи Бирмингемского института определили прямую взаимосвязь между заболеванием на COVID-19 и указанным заболеванием — причем в редких случаях, такое осложнение может встречаться и после вакцинации.

«Развитие синдрома Гийена-Барре после прививки может быть также и после аденовирусных векторных вакцин. Об этом сказано, к примеру, в последнем отчете из Аргентины. Но чаще такое осложнение встречается после затяжного течения ковида —хотя все равно риск появления такого синдрома остается незначительным. В России, к примеру, пока не было выявлено ни одного случая синдрома Гийена-Барре после ковида или вакцинации», - прокомментировал Николай Крючков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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