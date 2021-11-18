Кэрри Мади: коронавирус COVID-19 превратит людей в подконтрольных апокалиптических зомби

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Кэрри Мади: коронавирус COVID-19 превратит людей в подконтрольных апокалиптических зомби
Здоровье

О том, как может повлиять на человека препарат, который создан с помощью технологии рекомбинантной РНК, рассказал врач-терапевт и остеопат Кэрри Мади.

Так, по мнению эксперта, эта технология позволяет изменить генетический код человека и подключить его к искусственному интеллекту.

Поэтому можно предположить, что как раз вакцинация от COVID-19 превратит людей в полностью подконтрольных «зомби». Препараты создаются не для защиты человека от опасной болезни, а для того, чтобы сделать из людей  генетически измененные организмы, утверждает Мади, отмечая, что схожая технология уже использовалась для семян Monsanto.

Мади обращает внимание, что созданы рекомбинантные вакцины компаниями Inovio, GlaxoSmithKline, Sanofi и Moderna. Стоит отметить, что компании Moderna и Inovio спонсируются фондом Била Гейтса.

Со слов Мади, он уже не раз сталкивался с тем, что его обвиняют в распространении ложной информации. Тем не менее, он призывает людей задуматься, почему им активно навязывают вакцинацию, хотя уже немало исследований доказывают, что пользы от вакцин против кронавируса нет. И это, уверен Мади, доказывает, что людей хотят превратить в зомби.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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