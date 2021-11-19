Биолог Печковский: частая вакцинация от коронавируса COVID-19 имеет непредсказуемый долгосрочный эффект

Российский биолог Евгений Печковский назвал причины, по которым частая вакцинация от коронавируса может быть опасной. Эксперт пояснил, что постоянное внедрение в организм инактивированных патогенов вируса может привести к образованию нежелательной реакции, которая спровоцирует появление побочных эффектов. Об этом пишет «ОСН».

Врач-биолог Евгений Печковский отметил, что при периодическом накоплении вируса COVID-19 в организме, может произойти некоторая реакция — иммунитет будет воспринимать вакцину как чужеродное тело, и начнет отторгать ее. При наихудшем варианте, такая реакция может спровоцировать появления долгосрочных побочных осложнений, а также снижения эффективности самой вакцины. Врач указал, что слишком частая вакцинация от ковида потенциально опасна еще и тем, что имеет непредсказуемый долгосрочный эффект — до сих пор ученые не могут достоверно сказать, как именно привитый организм будет вести себя через 3-5 лет.

«Я не уверен, что есть смысл в регулярной ревакцинации от ковида каждые 6-8 месяцев. У многих переболевших пациентов иммунитет сохраняется вплоть до 13 месяцев, и вводить им вакцину может быть не только нецелесообразно, но и потенциально опасно», - добавил Печковский.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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