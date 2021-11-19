Биолог Печковский: частая вакцинация от коронавируса COVID-19 имеет непредсказуемый долгосрочный эффект

Академик РАН, известный российский экономист Сергей Глазьев снова поднял тему принуждения к вакцинации. По мере охвата населения прививками
О том, как может повлиять на человека препарат, который создан с помощью технологии рекомбинантной РНК, рассказал врач-терапевт и остеопат Кэрри
В пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга сообщили о том, что в период с 1 по 15 ноября в Госпиталь для ветеранов поступило 1 404
Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил о том, что ни с помощью вакцинации, ни с учетом того, что в стране многие люди уже переболели, России
Российский биолог Евгений Печковский назвал причины, по которым частая вакцинация от коронавируса может быть опасной. Эксперт пояснил, что постоянное
В ряде стран ЕС фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, несмотря на высокие темпы вакцинации. Как стало известно, 64,9% населения ЕС и
О проблемах после вакцинации от коронавируса рассказал главный врач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов. Он заявляет, что вакцинация от
Специалист в области молекулярной биологии Ирина Якутенко выпустила видео, которое посвятила пандемии в Европе. Как она сказала, в Европе
Член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александр Панчин ответил на самые распространенные доводы против вакцинации препаратом Спутник V. Об этом
В межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» возмутились призывами увольнять с работы медиков-антиваксеров и навсегда лишать их
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