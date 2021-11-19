Главврач Ворслов рассказал о неблагоприятных последствиях после COVID-вакцинации

О проблемах после вакцинации от коронавируса рассказал главный врач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов.

Он заявляет, что вакцинация от коронавируса может влиять на здоровье. По его словам, вакцины могут нарушать основы гомеостаза.

Врач обеспокоен тем, что в стране не отслеживают побочные эффекты после прививки от коронавируса, и это неспроста.

«Во врачебной среде небезосновательно говорят о многих проблемах со здоровьем, особенно после первой дозы вакцины «Спутник V». Игнорировать эти наблюдения не могу – их слишком много… У меня складывается впечатление, что вакцина может нарушать основы гомеостаза, не защищая от коронавирусной инфекции, но провоцируя другие заболевания», – заявил Ворслов.

Тем, кто приходит к нему с жалобами на здоровье после вакцинации, он назначает в качестве восстановительной терапии повышенные дозы Омега-3, витамина D и магния.

Ворслов подчеркнул, что до сих пор не получил научно обоснованную информацию об эффективности и безопасности вакцин. Поэтому он уверен, что все еще стоит внимательно следить за здоровьем пациентов, которых прививают биологическими препаратами, не прошедшими до конца исследования.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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