Терапевт Золотовская рассказала россиянам о последствиях COVID-вакцинации

Главный терапевт Самары Ирина Золотовскя в беседе с представителями средств массовой информации ответственно заявила: за время своей врачебной практики она с серьезными осложнениями у пациентов после вакцинации не сталкивалась. Что касается прививок от COVID-19, у многих граждан наблюдаются поствакцинальные реакции в виде аллергии, повышения температуры тела, общего недомогания.

Они держатся, в среднем, около суток. В беседе с 63.ru врач порекомендовала столкнувшимся с поствакцинальными реакциями для снижения температуры принять жаропонижающие, при аллергических проявлениях - антигистаминные. Также стоит пить побольше жидкости, отказаться от алкогольных напитков и беречь себя - остерегаться переохлаждения, но и перегревания допускать не стоит.

Если улучшения не наступает, терапевт рекомендует обратиться за помощью к медикам.

«Хочу сказать, мы привили такое большое количество людей на территории нашего региона и всей страны и в большинстве случаев не видим никаких осложнений. За всю свою практику я с последствиями вакцинации не сталкивалась», - подчеркнула врач.

Ирина Золотовская также рассказала о том, какая симптоматика у COVID-19 сейчас. По ее словам, вирус еще очень молодой и потому агрессивный. Кроме нарушения вкуса и аносмии он вызывает общую слабость, головные боли, различную симптоматику со стороны ЖКТ и повреждения легких.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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