Академик РАН Зверев назвал причины роста смертности от коронавируса COVID-19 в России

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Академик РАН Зверев назвал причины роста смертности от коронавируса COVID-19 в России
Здоровье

Смертность от коронавируса в России все еще на высоком уровне, и показатели летальности удерживаются на уровне около 1,2 тыс. человек в сутки.

Причины высокой смертности от COVID-19 объяснил академик РАН, научный руководитель НИИ Научно исследовательского института имени И.И. Мечникова Виталий Зверев, передает Общественная служба новостей.

Зверев уверен, что сейчас статистические данные могут быть ошибочными.

«Сейчас уже есть с чем сравнивать. Даже в Индии смертность ниже! Во всем мире она ниже! Необходимо либо пересмотреть схемы лечения заболевания (госпитализации), либо решать что-то со статистикой. Туда могут включать людей, которые умирают и не от COVID-19», – заявил Зверев.

Он также предположил, что коллективный иммунитет в России может быть на уровне 50%, поскольку немало россиян переболело легко и не вызывали врача.

«Потому надо что-то решать со схемами лечения. Смертность не должна быть такая высокая», – отметил Зверев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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