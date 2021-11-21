Le Figaro: в больницы поступает больше привитых, чем невакцинированных от COVID-19

О проблемах после вакцинации от коронавируса рассказал главный врач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов. Он заявляет, что вакцинация от
В мире и в России начали фиксировать редкий синдром Гийена-Барре, который может развиваться у людей после перенесенного коронавируса или вакцинации.
Российский биолог Евгений Печковский назвал причины, по которым частая вакцинация от коронавируса может быть опасной. Эксперт пояснил, что постоянное
В пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга сообщили о том, что в период с 1 по 15 ноября в Госпиталь для ветеранов поступило 1 404
В мире нет ни одной вакцины, и не только от коронавируса, у который бы напрочь отсутствовали побочные эффекты. Это, в принципе, понимают все. Однако
За почти два года пандемии, более 12 месяцев доступности вакцин человечеству все еще не удалось справиться с коронавирусом. Но в мире есть страны,
Главный терапевт Самары Ирина Золотовскя в беседе с представителями средств массовой информации ответственно заявила: за время своей врачебной
В больницы Франции с коронавирусом сейчас поступает больше вакцинированных, чем невакцинированных людей. «Нормально ли это?!», - вопрошает на
Согласно новому исследованию ученых из Сиднейского института инфекционных заболеваний, Сиднейского института Кирби при UNSW и Института Доэрти при
В Турции взбунтовались военнослужащие и это может привести к серьезным последствиям для властей страны. Они грозятся массовым увольнением из
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