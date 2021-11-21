Le Figaro: в больницы поступает больше привитых, чем невакцинированных от COVID-19

В больницы Франции с коронавирусом сейчас поступает больше вакцинированных, чем невакцинированных людей.

«Нормально ли это?!», - вопрошает на страницах известного французского издания Le Figaro журналистка Сесиль Тибер.

Она подчеркивает, что ситуация с распространением вируса и заболеваемостью принципиально изменилась. И сведения, что в больницах больше привитых, чем непривитых, взяты не с потолка, и не выдуманы антиваксерами.

«Сейчас в реанимационные отделения ежедневно поступает больше вакцинированных людей с тяжелой формой Covid, чем невакцинированных. Такие цифры не являются выдумкой отдельных противников вакцинации. Это совершенно официальные данные DREES, статистической службы Минздрава Франции», - пишет Тибер в своей статье для Le Figaro от 17 ноября.

Журналистка приводит данные по состоянию на 31 октября. Она подчеркивает, что в этот день «26 вакцинированных были госпитализированы в отделение интенсивной терапии против «всего» 23 невакцинированных».

Журналистка не ставит под сомнение эффективность и целесообразность вакцинации, но тот факт, что более 50% госпитализированных вакцинированы, должен, по ее мнению, стать вызовом. В частности, для властей. Они должны осознать, что не только вакцины являются инструментом для борьбы с пандемией. Они - только одно средство из существующих. Ношение масок, социальная дистанция, вентиляция помещений не перестали быть менее значимыми с появлением вакцин.

Во Франции 77% населения вакцинированы (52 миллиона человек из 67 миллионов французов), но ежедневно свыше 10 тысяч человек ежедневно заболевают коронавирусом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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