Le Figaro: в больницы поступает больше привитых, чем невакцинированных от COVID-19

Image 16+
Le Figaro: в больницы поступает больше привитых, чем невакцинированных от COVID-19
Здоровье

В больницы Франции с коронавирусом сейчас поступает больше вакцинированных, чем невакцинированных людей.

«Нормально ли это?!», - вопрошает на страницах известного французского издания Le Figaro журналистка Сесиль Тибер.

Она подчеркивает, что ситуация с распространением вируса и заболеваемостью принципиально изменилась. И сведения, что в больницах больше привитых, чем непривитых, взяты не с потолка, и не выдуманы антиваксерами.

«Сейчас в реанимационные отделения ежедневно поступает больше вакцинированных людей с тяжелой формой Covid, чем невакцинированных. Такие цифры не являются выдумкой отдельных противников вакцинации. Это совершенно официальные данные DREES, статистической службы Минздрава Франции», - пишет Тибер в своей статье для Le Figaro от 17 ноября.

Журналистка приводит данные по состоянию на 31 октября. Она подчеркивает, что в этот день «26 вакцинированных были госпитализированы в отделение интенсивной терапии против «всего» 23 невакцинированных».

Журналистка не ставит под сомнение эффективность и целесообразность вакцинации, но тот факт, что более 50% госпитализированных вакцинированы, должен, по ее мнению, стать вызовом. В частности, для властей. Они должны осознать, что не только вакцины являются инструментом для борьбы с пандемией. Они - только одно средство из существующих. Ношение масок, социальная дистанция, вентиляция помещений не перестали быть менее значимыми с появлением вакцин.

Во Франции 77% населения вакцинированы (52 миллиона человек из 67 миллионов французов), но ежедневно свыше 10 тысяч человек ежедневно заболевают коронавирусом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Замалчивание данных о побочных эффектах снижает доверие россиян к COVID-вакцинации

Сегодня, 11:18

Le Figaro: в больницы поступает больше привитых, чем невакцинированных от COVID-19

Сегодня, 11:18

Инфекционист Никифоров: Подростков ждет COVID-вакцинация, у нас другого выхода нет

Вчера, 22:08

Академик РАН Зверев назвал причины роста смертности от коронавируса COVID-19 в России

Вчера, 09:13

Терапевт Золотовская рассказала россиянам о последствиях COVID-вакцинации

19-11-2021, 18:08

Главврач Ворслов рассказал о неблагоприятных последствиях после COVID-вакцинации

19-11-2021, 15:23

Биолог Печковский: частая вакцинация от коронавируса COVID-19 имеет непредсказуемый долгосрочный эффект

19-11-2021, 10:03

Доктор Мясников рассказал о ложных эффектах вакцинации от коронавируса

18-11-2021, 14:33

Иммунолог Крючков заявил, что медики выявили страшный побочный эффект от COVID-вакцины

18-11-2021, 12:08

Кэрри Мади: коронавирус COVID-19 превратит людей в подконтрольных апокалиптических зомби

18-11-2021, 12:08

В Европе пандемия COVID-19 может унести еще сотни тысяч жизней

18-11-2021, 10:13

Ученый Панчин ответил на распространенные доводы против применения вакцины «Спутник V»

17-11-2021, 18:08

Вирусолог Чепурнов: коллективного иммунитета в России не будет, но ситуация стабилизируется

17-11-2021, 17:48

«Лига защиты врачей» выступила против увольнения медиков-антиваксеров

17-11-2021, 14:48

Биолог Ирина Якутенко: коллективный иммунитет не помог Европе победить коронавирус

17-11-2021, 00:53

Минздрав РФ перечислил побочные эффекты после COVID-вакцинации

16-11-2021, 16:23

Вирусолог Чепурнов рассказал о «страшном выродке» коронавируса

16-11-2021, 14:53

Пульмонолог: лечим людей не от коронавируса COVID-19, а от прививки

16-11-2021, 12:23

Информация доктора наук Редько о вреде COVID-вакцин не подтвердилась

16-11-2021, 10:53

Граждан в России предупредили о рисках неправильного введения вакцины от COVID-19

15-11-2021, 17:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Главврач Ворслов рассказал о неблагоприятных последствиях после COVID-вакцинации
  • 19-11-2021, 15:23

Главврач Ворслов рассказал о неблагоприятных последствиях после COVID-вакцинации

О проблемах после вакцинации от коронавируса рассказал главный врач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов. Он заявляет, что вакцинация от

У граждан начали фиксировать паралич и синдром Гийена после COVID-вакцинации
  • Вчера, 11:08

У граждан начали фиксировать паралич и синдром Гийена после COVID-вакцинации

В мире и в России начали фиксировать редкий синдром Гийена-Барре, который может развиваться у людей после перенесенного коронавируса или вакцинации.

Биолог Печковский: частая вакцинация от коронавируса COVID-19 имеет непредсказуемый долгосрочный эффект
  • 19-11-2021, 10:03

Биолог Печковский: частая вакцинация от коронавируса COVID-19 имеет непредсказуемый долгосрочный эффект

Российский биолог Евгений Печковский назвал причины, по которым частая вакцинация от коронавируса может быть опасной. Эксперт пояснил, что постоянное

Комздрав Петербурга: Число вакцинированных в больницах будет расти
  • 18-11-2021, 18:28

Комздрав Петербурга: Число вакцинированных в больницах будет расти

В пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга сообщили о том, что в период с 1 по 15 ноября в Госпиталь для ветеранов поступило 1 404

Замалчивание данных о побочных эффектах снижает доверие россиян к COVID-вакцинации
  • Сегодня, 11:18

Замалчивание данных о побочных эффектах снижает доверие россиян к COVID-вакцинации

В мире нет ни одной вакцины, и не только от коронавируса, у который бы напрочь отсутствовали побочные эффекты. Это, в принципе, понимают все. Однако

Япония победила COVID с помощью дешевого препарата ивермектин
  • Вчера, 19:53

Япония победила COVID с помощью дешевого препарата ивермектин

За почти два года пандемии, более 12 месяцев доступности вакцин человечеству все еще не удалось справиться с коронавирусом. Но в мире есть страны,

Новости партнеров
Новости партнеров
Терапевт Золотовская рассказала россиянам о последствиях COVID-вакцинации
  • 19-11-2021, 18:08

Терапевт Золотовская рассказала россиянам о последствиях COVID-вакцинации

Главный терапевт Самары Ирина Золотовскя в беседе с представителями средств массовой информации ответственно заявила: за время своей врачебной

Le Figaro: в больницы поступает больше привитых, чем невакцинированных от COVID-19
  • Сегодня, 11:18

Le Figaro: в больницы поступает больше привитых, чем невакцинированных от COVID-19

В больницы Франции с коронавирусом сейчас поступает больше вакцинированных, чем невакцинированных людей. «Нормально ли это?!», - вопрошает на

В Австралии ученые выяснили, что вакцины от COVID-19 менее эффективны против некоторых штаммов
  • 19-11-2021, 15:58

В Австралии ученые выяснили, что вакцины от COVID-19 менее эффективны против некоторых штаммов

Согласно новому исследованию ученых из Сиднейского института инфекционных заболеваний, Сиднейского института Кирби при UNSW и Института Доэрти при

Турецкие военнослужащие грозятся Эрдогану массовым увольнением из армии
  • Сегодня, 10:53

Турецкие военнослужащие грозятся Эрдогану массовым увольнением из армии

В Турции взбунтовались военнослужащие и это может привести к серьезным последствиям для властей страны. Они грозятся массовым увольнением из