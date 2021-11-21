Замалчивание данных о побочных эффектах снижает доверие россиян к COVID-вакцинации

В мире нет ни одной вакцины, и не только от коронавируса, у который бы напрочь отсутствовали побочные эффекты. Это, в принципе, понимают все. Однако случай с антиковидными вакцинными препаратами у нас в стране особый - умалчивание информации о «побочках», с которыми столкнулись реальные люди после прививок, снижает доверие россиян к вакцинации.

Как пишет газета «КоммерсантЪ» , в России доныне нет открытой статистики о том, сколько граждан страны столкнулись с побочными эффектами после введения вакцины и как именно они проявились. Не исключено, что такая статистика даже не ведется.

Отсутствие столь важной информации вынуждает многих людей утвердиться во мнении, что вакцины на самом деле небезопасны, раз скрываются данные о побочных эффектах и негативных последствиях вакцинации.

Часть россиян, которую нельзя назвать антипрививочниками, присматривается к западным вакцинам, полагая, что они более безопасны, так как в других странах информацию о воздействии вакцинных препаратов на организм все же делают достоянием общественности, хотя, возможно, и не в полном объеме. В нашей же стране дело дошло до того, что данные о побочных эффектах самой распространенной в стране вакцины («Спутника») рядовые граждане получают из... Аргентины.

В России за сбор данных о возможных негативных последствиях вакцинации ответственен Росздравнадзор. Однако подробной статистики в стране доныне нет. Получается, что и последствия тоже отсутствуют. Отсутствие данных убеждает россиян в том, что с вакцинами не все так гладко, и власти пытаются это скрыть.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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