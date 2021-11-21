Вирусолог Яценко перечислил самые распространенные аргументы противников COVID-вакцинации

Вирусолог Иван Яценко перечислил самые распространенные аргументы, которыми оперируют противники вакцинации. Однако они разбиваются о научные факты.

Как, например, тот, что коронавирус доныне никто не выделил. Врач заявил, что у SARS-CoV-2 имеется свой уникальный набор генов, который уже прочитан, опубликован и находится в свободном доступе.

Ивану Яценко есть что сказать людям, которые утверждают, что масштабы пандемии сильно преувеличены. Он советует таким гражданам ознакомиться со статистикой. 5 048 560 смертей заболевших коронавирусом - это преувеличение?!

Коронавирус такая же обычная простуда, как ОРВИ, часто говорят скептики. Но он гораздо более заразен и, вне всякого сомнения, опасен. Согласно исследованиям, риски летального исхода у пациента с коронавирусом увеличиваются в 20 раз по сравнению с больным гриппом человеком.

Вакцинированные люди заразны для окружающих, полагают антиваксеры. С этим не поспоришь, говорит врач, если они от кого-то заразились. Как известно, вакцина не гарантирует 100-процентную защиту от заболевания. От самой прививки заразиться невозможно.

Антиваксеры уверены, что прививками пандемию не остановить - привитые болеют точно так же, как и непривитые.

«Динамику пандемии стоит рассматривать исходя из показателя, который рассчитывается из того, сколько человек в среднем заражает инфицированный за тот период, пока он заразен. Если эта величина превышает единицу, то происходит экспоненциальный рост заболеваемости. Если показатель меньше единицы, то можно говорить о спаде», - пояснил вирусолог в беседе с изданием «Соленка».

Не обошел своим вниманием собеседник издания и такой распространенный аргумент, как то, что в «Спутник V» входит трис, который даже запрещен для ввода животным.

Опасения совершенно напрасны и беспочвенны, уверяет Яценко.

«Трис представляет собой раствор, выполняющий роль буфера при физиологических значениях pH. Он содержится не только в российской вакцине, но и в препарате, разработанном компанией Moderna. Трис используют в медицине для лечения метаболического ацидоза», - пояснил вирусолог.

Заблуждением назвал специалист и утверждение, что во время пандемии нельзя прививаться. Наоборот, можно и нужно. Ведь чем больше будет вакцинированных людей, тем выше вероятность скорого завершения пандемии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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