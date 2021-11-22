Ученый Нетесов ответил на доводы сомневающихся в пользе прививок от коронавируса

Доктор биологических наук Сергей Нетесов ответил на самые часто задаваемые вопросы о вакцинации от коронавируса.

На сегодня в России привиты 58 713 240 человек - почти 40% населения страны. Для полноценного эффекта надо вакцинировать не менее 65-70%, а для перелома в борьбе с дельта-штаммом нужно охватить вакцинацией не менее 80% граждан. Однако некоторые граждане отказываются от вакцинации наотрез. Но есть и такие, кто сомневаются в безопасности и эффективности вакцин.

Многие задают вопрос о том, что в Европе, несмотря на большое количество привитых, наблюдается всплеск заражений и растет количество тяжелобольных.

Отвечая на вопрос, профессор заявил, что в этих странах многие привились в начале года, а заражение произошло в сентябре-октябре-ноябре. Кроме того, несмотря на рост госпитализаций смертность от коронавируса в европейских странах ниже, чем в государствах с низкими темпами вакцинации. Для сравнения: в Великобритании зарегистрировано 46 807 новых случаев ковида и 199 летальных исходов, а в России заразились 37 374 человека, умер 1 251 пациент.

Также люди интересуются, может ли заразить сама вакцина. Живого коронавируса в антиковидных вакцинах нет, отметил Нетесов. В «КовиВаке» вирус убит, а «Спутник» содержит лишь фрагмент генетического материала одного из участков коронавируса - S-белка.

Профессор также сказал, что прививка не ослабляет иммунитет. После укола нужно быть осторожными, так как защита выработается только через три недели, пишет КП .

Комментируя утверждение о том, что вакцина дает тяжелые осложнения, профессор подчеркнул, что есть множество доказательств, что препарат «Спутник V» безопасен. В то же время Нетесов признал, что прививочная кампания в России оказалась провальной.

По его мнению, людям надо доступно разъяснять, что после прививки может повыситься температура, могут появиться лихорадка, боли в мышцах и суставах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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