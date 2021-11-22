Противопоказания для COVID-вакцинации. Как получить медотвод от прививки

Невзирая на то, что вакцинация от коронавируса во многих регионах страны является обязательной, не стоит забывать о том, что прививку не всем можно делать. Имеются определенные противопоказания, и о них не стоит забывать. О том, кому положен медотвод, сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.рф.

Для вакцин «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» имеются общие противопоказания. Это, в первую очередь, серьезные аллергии в анамнезе - анафилактический шок, отек Квинке. Также вакцинация противопоказана при гиперчувствительности к компонентам препаратов.

Не вакцинируют у нас в стране детей. Поэтому возраст до 18 лет - противопоказание ко всем вакцинам. А беременность, а также период лактации, являются противопоказанием для четырех вакцин. Но женщины в положении и кормящие матери имеют возможность привиться от коронавируса «Спутником V».

Инфекционные и неинфекционные заболевания в острой стадии - показания для получения временного медотвода. Вакцинация недопустима при обострении хронических заболеваний. Следует добиться хотя бы 2-4 недель ремиссии - однако решение о выдаче медотвода в данной ситуации должен принимать лечащий врач.

Справку о медотводе можно получить в поликлинике по месту прописки, но при этом стоит помнить, что диагноз, который выступает в качестве обоснования противопоказания, должен быть подтвержден официально.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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