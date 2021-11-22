Профессор Баранова: в России нужно ввести добровольную вакцинацию для детей от COVID-19

Добровольная вакцинация детей от коронавируса позволит снизить напряжение в обществе, уверена доктор биологических наук Анча Баранова.

В беседе с ТАСС она отметила, что в вопросе борьбы с коронавирусом Россия может учитывать успешный опыт других стран.

Сейчас, по ее мнению, целесообразнее воспользоваться моментом, что 22% россиян готовы добровольно вакцинировать своих детей. Это послужит хорошим примером многим, кто еще сомневается, добавив еще около 10%.

«Нужно спокойно дать им сделать это - тогда у многих из тех, кто сомневается или не хочет, появится кто-то, кто своего ребенка уже привил, и теперь спит спокойно. Этот факт всех расслабит - люди увидят примеры того, что ребенок вакцинирован и с ним все хорошо», - отмечает Баранова.

Такой подход, по ее мнению, не будет создавать дополнительной напряженности, и люди смогут спокойно взвесить все аспекты, чтобы принять решение о добровольной вакцинации. К тому же, отметила Баранова, в США, например, вакцинировано около 50% детей в возрасте от 12 до 18 лет. И это уже хороший показатель. Но в тех штатах, где вакцинация обязательна для посещения школ, протестные настроения среди родителей растут.

Отметим, в Москве сейчас проходят клинические испытания вакцины «Спутник М» для возрастной группы от 12 до 17 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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