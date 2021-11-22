Иммунологи рассказали, как ревакцинация от коронавируса COVID-19 меняет иммунитет человека

Иммунологи из Германии сообщили о том, как повторная вакцинация от COVID-19 влияет на иммунную систему человека.

О высокой значимости ревакцинации от коронавируса заявили иммунологи Риши Гоэль и Мищел Нцссенцвейг. Они провели исследование совместно с главой Профессиональной ассоциации немецких врачей-лаборантов Андреасом Бобровски.

В ходе исследования эксперты выяснили, что при ревакцинации не только повышается уровень антител. Это может повлиять на общее состояние иммунной системы, и даже в целом повысить иммунитет против любых вирусных болезней, пишет MedNovelty .

Исследование показало, что повторная вакцинация от ковида действительно меняет иммунитет в качественно лучшую сторону. И особенно важно это для людей пожилого возраста, особенно страдающих от тяжелых заболеваний, которые могут ослаблять иммунитет.

«Защищенным от коронавируса человек себя может считать вне зависимости от того, привился он или переболел — главное, чтобы тест подтвердил наличие высокого титра антител. Часто пожилые граждане, пациенты после химиотерапии не могут вырабатывать достаточное число антител, поэтому им крайне важно прививаться повторно», - заявляют ученые.

Авторы исследования объяснили, что после вакцинации или коронавируса в организме формируются клетки памяти. Бустерная доза вакцины стимулирует их, и они активно вырабатывают антитела, тем самым способствуя усилению иммунной защиты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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