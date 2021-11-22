Социологи из Германии объяснили действия антипрививочников уровнем образования

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Социологи из Германии объяснили действия антипрививочников уровнем образования
Здоровье

Немецкие ученые связали действия антипрививочников  с уровнем образования.

Сотрудники Института социальных наук Университета Гумбольдта в Берлине провели исследование, в рамках которого опросили 20,5 тыс. человек.

Исследование показало, что 67% из них уже были привиты или планировали сделать укол. При этом 17% опрошенных еще не определились, будут ли они вакцинироваться, и 16% были категорически против вакцинации от коронавируса.

Ученые также получили данные об уровне образования респондентов. Оказалось, что существует связь между образованием и политической идеологией. Чем ниже был уровень образования, тем активнее была позиция человека против вакцинации.

«Мы увидели значительную корреляцию между образованием и отказом от вакцинации. Чем ниже уровень образования, тем выше вероятность отказа. <…> Кроме того, это люди, которые испытывают низкое доверие к политике, правительству, средствам массовой информации и системе здравоохранения в целом», — отметили авторы исследования.

Также исследование показало, что эта же категория людей игнорирует масочный режим и не соблюдает дистанцию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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