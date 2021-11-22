Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса продлится дольше при неравном доступе к вакцинам

Неравный доступ к вакцинам – одна из причин того, что пандемию коронавируса до сих пор не удается победить. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что чем дольше будет сохраняться неравный доступ к вакцинам от коронавируса в мире, тем дольше будет длиться пандемия.

Гебрейесус подчеркнул, что страны «большой двадцатки» получили 80% вакцин от коронавируса, тогда как государства с низким доходом только 0,5% вакцин.

В такой ситуации, подчеркнул эксперт, создаются благоприятные условия для возникновения новых штаммов, которые могут быть даже опаснее уже существующих. Поэтому ВОЗ ставит задачу добиться того, чтобы к концу 2021 года вакцинированы были в каждой стране не менее 40% граждан, а до середины 2022 года охват прививками должен составлять не менее 70%.

Отметим: многие страны ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан и даже начали вакцинацию детей. В ряде государств в ноябре снова ввели жесткие ограничительные меры, чтобы к концу декабря добиться снижения темпов распространения коронавирусной инфекции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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