Вирусолог Соколов: среди вакцинированных граждан старше 60 лет много смертельных случаев

Вирусолог Андрей Соколов рассказал, что среди привитых от коронавируса граждан старше 60 лет много умерших. Он пояснил, что люди разного возраста по-разному переносят коронавирус.

Это инфекционное заболевание негативным образом сказывается на организме человека. После выздоровления люди могут сталкиваться с опасными осложнениями.

Вирусолог напомнил, что в большей степени коронавирус опасен для людей, которым уже исполнилось 60 лет. Ковид представляет опасность для граждан, у которых есть тяжелые хронические патологии, подчеркнул Соколов.

Статистика смертности от ковида в разных возрастных группах выглядит так: 70-79 лет — 8%, старше 80 — 14,8%. Эти данные предоставлены российскими, китайскими, испанскими и итальянскими специалистами.

Соколов рекомендовал гражданам преклонного возраста избегать контактов с окружающими, не пренебрегать защитными средствами, придерживаться социальной дистанции и прививаться.

Если у молодых людей нет хронических заболеваний, то они обычно быстро выздоравливают. Особо рискуют курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем.

Если человек придерживается здорового образа жизни, то он переболеет коронавирусом в легкой форме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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