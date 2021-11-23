Член-корреспондент РАН Нетесов: у коронавируса COVID-19 летальность в 20 раз выше, чем у «испанки»

О высокой летальности COVID-19 рассказал член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он подчеркнул, что летальность COVID-19 в 20 раз выше, чем у «испанки», которая бушевала в начале прошлого века на планете, пишет Лента.ру .

Эксперт рассказал, что повторения ситуации с «испанкой» в этот раз может и не быть. Многие надеются, что пандемия COVID-19 сойдет на нет сама собой, как это произошло в прошлом веке с испанским гриппом. Но и «испанка» не закончилась просто так.

Нетесов отметил, что более двух лет в Европе люди носили маски, стараясь снизить вероятность заражения. К тому же стоит учитывать, что у «испанки» смертность была ниже, чем у COVID-19. Летальность коронавирусной инфекции превышает 2%, тогда как «испанка» уносила жизни примерно десятой доли процента от заболевших.

К тому же у испанского гриппа заразность была ниже. Даже у первоначального штамма COVID-19 этот показатель составлял 2,5 против 1,2-1,5 у «испанки». Дельта-штамм, к слову, еще более заразный.

«Именно поэтому, чтобы заглушить эпидемию, из пяти человек, которые подхватывают вирус от больного, четверо должны быть вакцинированы. Тогда репродуктивное число составит около единицы, заболеваемость пойдет на спад», — подчеркнул Нетесов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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