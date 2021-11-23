Доктор медицинских наук Калинина призвала вакцинироваться только при снижении высокого титра антител

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Доктор медицинских наук Калинина призвала вакцинироваться только при снижении высокого титра антител
Здоровье

О риске вакцинации при высоком уровне антител рассказала доктор медицинских наук Наталья Калинина.

Она сообщила, что в такой ситуации есть риск спровоцировать процессы, разрушающие иммунитет, передает URA.RU.  

По ее словам,  важно понимать, что даже несущественное вмешательство может негативно сказаться на иммунитете. Поэтому лучше избежать дополнительных рисков, и не вакцинироваться тем, у кого и без того высокий уровень антител.

«Вакцинирование при высоком количестве антител большого повреждения не даст, но все-таки это будет чрезмерная стимуляция продукции антител. Приведет это к тому, что возникнет механизм, который снизит эту продукцию. Есть клетки памяти, которые все видят и при определенной активации продуцируют антитела, и если они спродуцировались, то они либо станут выше, либо образование антител будет нарушено», — подчеркнула Наталья Калинина.

По ее словам, целесообразно ввести специальные QR-коды для людей с высоким уровнем антител. Поэтому те, у кого высокий уровень антител, смогут на равных с вакцинированными посещать любые места и заведения.

Но важно понимать, что даже высокий уровень антител не является  100% гарантией защиты от заражения. Об этом говорит профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он все же склоняется к тому, что ревакцинация раз в полгода необходима при неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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