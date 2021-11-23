Академик РАН Зверев заявил, что вакцинация спровоцирует COVID на новые мутации

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Академик РАН Зверев заявил, что вакцинация спровоцирует COVID на новые мутации
Здоровье

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев считает, что вакцинация может спровоцировать коронавирус на новые мутации. Как результат могут появиться более опасные штаммы. Об этом академик РАН предупредил в беседе с агентством URA.

«Кампания вакцинации от коронавируса в мире продолжается. Не исключено, что под этим давлением могут появиться новые варианты. Но пока вирус не изменяется настолько, чтобы говорить о том, что переболевшие вновь начнут болеть или те, кто привит, начнут болеть новым вариантом», — пояснил он.

Владимир Тимошилов, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, уверен, что вакцины ограничивают возможности патогена. Поэтому если его новые варианты и появятся, то шансы на выживание и распространение будет только у самых слабых из них.

«Общий закон эволюции вируса таков, что ему не выгодно убивать, ему выгодно передаваться. Как результат шансы на закрепление имеются у штаммов, которые могут быть переданы как можно большему количеству новых хозяев. Поэтому люди, болеющие в легкой форме, когда даже медицинская помощь не нужна, продолжают ходить и заражать окружающих. Хочу подчеркнуть, что такой штамм способен дать более многочисленное потомство и превратиться в доминирующий вариант. Можно надеяться на этот общий механизм, что если с вирусом борются, то выживают слабейшие штаммы, сильнейшие сходят в могилу, вместе с больным», — поделился своим мнением Тимошилов.

Он также склоняется к мысли, что время свирепствующей дельта уже сочтено. На это указывают некоторые факторы. Например, короткий инкубационный период, почти сразу тяжелая симптоматика, после которой пациента госпитализируют и либо спасают, либо он умирает. 

«Для вируса это означает тупик. Поэтому либо на „Дельте“ все закончится и с ней мы останемся, но уровень госпитализированной заболеваемости несколько уменьшится, либо появятся новые, но менее опасные штаммы», — заключил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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