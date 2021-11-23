Глава депздрава Зауралья рассказал о смертности от COVID-19 после вакцины

В больницы Франции с коронавирусом сейчас поступает больше вакцинированных, чем невакцинированных людей. «Нормально ли это?!», - вопрошает на
Ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Андрей Глушков направил губернатору Челябинской области письмо, в котором предложил довольно
В ходе нового исследования, которое проводилось силами специалистов EKPA Греции, был найден ответ на вопрос, почему многие медики стран Евросоюза
В мире нет ни одной вакцины, и не только от коронавируса, у который бы напрочь отсутствовали побочные эффекты. Это, в принципе, понимают все. Однако
Иммунологи из Германии сообщили о том, как повторная вакцинация от COVID-19 влияет на иммунную систему человека. О высокой значимости ревакцинации от
В Турции взбунтовались военнослужащие и это может привести к серьезным последствиям для властей страны. Они грозятся массовым увольнением из
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев считает, что вакцинация может спровоцировать коронавирус на
Невзирая на то, что вакцинация от коронавируса во многих регионах страны является обязательной, не стоит забывать о том, что прививку не всем можно
О риске вакцинации при высоком уровне антител рассказала доктор медицинских наук Наталья Калинина. Она сообщила, что в такой ситуации есть риск
Вирусолог Иван Яценко перечислил самые распространенные аргументы, которыми оперируют противники вакцинации. Однако они разбиваются о научные факты.
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