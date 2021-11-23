Глава депздрава Зауралья рассказал о смертности от COVID-19 после вакцины

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Глава депздрава Зауралья рассказал о смертности от COVID-19 после вакцины
Здоровье

Врио директора департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время состоявшегося сегодня круглого стола признал, что вакцинированные умирают от коронавируса. Однако прямой связи между прививками и смертностью выявлено не было.

«Когда я занимался этой проблемой в августе, вакцинировано было порядка 200 тысяч человек. Из них заболело 1352, умерших было 12 человек. Когда я с военными медиками поднял все истории, даже если за уши притянуть, причинно-следственной связи между вакцинацией и смертностью нет, - цитирует Сигидаева издание 45.ру. - Условно говоря, в эту статистику попала женщина, у которой поднялась температура, она сбила ее парацетамолом и пошла ставить прививку».

С врио депздрава согласился исполняющий обязанности главного врача областной клинической больницы Николай Плотников.

Медик подвел присутствующих под мысль, что человек, получивший прививку от коронавируса, умереть может - но не от вакцины, а от сопутствующих заболеваний, которыми страдает.

«Пациент после прививки от гриппа может скончаться от инфаркта? Да. И это, как все понимают, не связано с прививкой. Может ли пациент после прививки от коронавируса умереть от рака, бактериальной пневмонии? Может, но это не связано с прививкой от ковида, - рассуждает он в форме вопроса-ответа. - Может привитый человек заболеть и коронавирусом, но у него заболевание протекает в более легкой форме. Может ли он умереть? Может, но от каких-то сопутствующих заболеваний», — заключил Плотников.

А меж тем СМИ сегодня процитировали практикующего терапевта Ирину Ильиных, которая заявила, что привитые «Спутником» граждане действительно переносят КВИ в случае заражения в легкой форме. Вакцинированные другими препаратами часто болеют и в тяжелых формах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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