Микробиолог Макарова заявила, что привитые от коронавируса COVID-19 заражаются чаще, чем непривитые

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Микробиолог Макарова заявила, что привитые от коронавируса COVID-19 заражаются чаще, чем непривитые
Здоровье

Врач-микробиолог Ирина Макарова указала на необычную закономерность, связанную с вакцинацией против коронавируса. По словам эксперта, привитые пациенты гораздо чаще заражаются ковидом, чем непривитые – однако вирус редко закрепляется в их организмах, и вызывает полноценную болезнь. Об этом пишет «Доктор Питер».

Российский эксперт-микробиолог Ирина Макарова отметила, что исходя из статистических данных, непривитые люди реже подвержены заражению ковидом. Было определено, что непривитые граждане 40-49 лет имеют в среднем 933 случая заражения коронавирусом на 100 тысяч человек, а у привитых соотношение составляет 2111 случаев инфицирований на 100 тысяч человек. 

Эксперт указала, что причинами такой тенденции могут быть как несвоевременные процедуры ревакцинации, что значительно ослабляет выработку антител, так и наличие хронических заболеваний у привитого населения, что ухудшает защитные свойства организма. При этом врач Макарова подчеркнула, что хоть привитые граждане могут чаще заражаться вирусом, однако в большинстве случаев ковид у них протекает в легкой или бессимптомной форме, так как выработанные после прививки антитела не позволяют патогенам вируса глубоко закрепиться в организме человека.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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