Ученый Симак: еще полгода и пандемия будет задавлена

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Ученый Симак: еще полгода и пандемия будет задавлена
Здоровье

При благоприятном стечении обстоятельств пандемию коронавируса удастся победить за полгода. Об этом рассказал директор по научной работе Самарского госуниверситета имени Наяновой Сергей Симак.

Он проанализировал таблицу зависимости числа умерших от ковида за 22 ноября от уровня вакцинации населения по странам мира. Эти данные, отметил ученый, были предоставлены Университетом Джона Хопкинса.

Симак объяснил, что выше смертность в тех странах, где вакцинация идет плохо. Это, отмечает ученый, в основном бывшие соцстраны и бывшие республики СССР. Не были внесены в статистику страны Африки, а также регионы, в которых идут войны, либо сложная политическая ситуация, то есть условия, при которых никто не собирает такие данные.

Интересно, что Южная Азия и ЮВА показывают очень неплохой уровень и медицины, и статистики.

Ученый отметил, что касательно России сейчас сложно реально оценить ситуацию, поскольку той статистике, которую он видит, не доверяет. Цифры, озвученные официально, далеки от реального положения дел, заявляет Симак.

«Они основаны на избыточной смертности, очевидно, ковидной, и условного допущения, что примерно половина числящихся «вакцинированными» в России купили сертификаты или вакцинировались бесполезным Эпиваком, либо использовали малоэффективные для первичной вакцинации Ковивак и Спутник-Лайт», - объяснил свою позицию эксперт.

В целом же, по его мнению, можно надеяться на то, что за полгода пандемию удастся победить, поскольку уже сейчас появились сигналы, указывающие на то, что она ослабевает.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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