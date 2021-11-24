В России главврачи 3-х больниц обратились к антиваксерам словами «мы не камикадзе»

Ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Андрей Глушков направил губернатору Челябинской области письмо, в котором предложил довольно
Врач-микробиолог Ирина Макарова указала на необычную закономерность, связанную с вакцинацией против коронавируса. По словам эксперта, привитые
Иммунологи из Германии сообщили о том, как повторная вакцинация от COVID-19 влияет на иммунную систему человека. О высокой значимости ревакцинации от
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев считает, что вакцинация может спровоцировать коронавирус на
О риске вакцинации при высоком уровне антител рассказала доктор медицинских наук Наталья Калинина. Она сообщила, что в такой ситуации есть риск
Невзирая на то, что вакцинация от коронавируса во многих регионах страны является обязательной, не стоит забывать о том, что прививку не всем можно
Врио директора департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время состоявшегося сегодня круглого стола признал, что
Вирусолог Иван Яценко перечислил самые распространенные аргументы, которыми оперируют противники вакцинации. Однако они разбиваются о научные факты.
Вирусолог Андрей Соколов рассказал, что среди привитых от коронавируса граждан старше 60 лет много умерших. Он пояснил, что люди разного возраста
В Европе снова вводятся ограничения из-за COVID-19, а европейцы выходят на улицы протестовать против этого. Демонстрации против коронавирусных
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