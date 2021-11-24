В России главврачи 3-х больниц обратились к антиваксерам словами «мы не камикадзе»

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В России главврачи 3-х больниц обратились к антиваксерам словами «мы не камикадзе»
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Ко всем противникам вакцинации от COVID-19 обратились главврачи трех больниц во главе с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.

Они в открытом послании пригласили всех, кто выступает против вакцинации от коронавируса, посетить «красные зоны» больных с COVID-19, передает РБК. Возможно так эти люди смогут убедиться в том, насколько опасен COVID-19, если другие аргументы они считают неубедительными.

Согласен с позицией авторов открытого обращения главный врач ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Андрей Фадеев. Он подчеркнул, что только вакцинация остается на данный момент единственным способом остановить коронавирус.

«Уже четвертая волна прошла, и еще неизвестно, сколько волн будет впереди, и, конечно, выхода другого, как вакцинация, у нас нет», — сказал Фадеев.

Медики обращают внимание противников вакцинации и на то, что у врачей и медсестер также есть придел физических возможностей. Поэтому если ситуация продолжит и далее ухудшаться из-за того, что люди не спешат вакцинироваться, может сложиться ситуация, когда больных с COVID-19 попросту не будет кому лечить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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