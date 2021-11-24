Медотвод, QR-код и COVID-вакцинация: на что граждане в России имеют право

Уже около двух лет мир борется с пандемией коронавируса, применяя различные ограничительные меры и осуществляя вакцинацию населения.

Вакцинация, по мнению многих медиков, едва ли не единственный способ защиты от коронавируса. Но не все спешат вакцинироваться, надеясь получить медотвод. Эксперты рассказали, как лучше защититься от коронавируса, а также объяснили, какие права есть у тех, кто не вакцинировался, сообщает Царьград .

В частности, в последнее время стали появляться сообщения от пожилых людей, которые не вакцинированы, о том, что их не принимают в поликлиниках из-за отсутствия прививки.

Важно отметить, что регионы могут вводить ограничения в том числе и касательно планового приема в медицинских учреждениях. Но в экстренных случаях отказать в приеме даже не вакцинированному пациенту, врач не может. Чтобы избежать неоднозначных ситуаций, эксперты советуют ввести дни приема пациентов с сертификатами о вакцинации и дни, когда к врачу сможет обратиться тот человек, у которого прививки нет.

В случае, если пациент подозревает, что его права были ущемлены, ему рекомендуют обратиться в страховую медицинскую организацию, где пациентка застрахована, где ей оформляли полис ОМС. Эта организация и осуществляет контроль за оказанием медицинской помощи данному пациенту.

Специалисты также рекомендовали всеv, у кого нет медицинских противопоказаний, обязательно вакцинироваться, поскольку это поможет снизить риски тяжелого течения коронавриусной инфекции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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