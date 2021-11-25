BMJ: риск заболеть коронавирусом COVID-19 может возрасти через три месяца после прививки

Израильские ученые провели комплексное исследование по выявлению рисков инфицирования ковидом спустя 3-5 месяцев после прохождения вакцинации. Было определено, что защитные функции выработанных антител начинают снижаться уже после 3 месяцев после введения 2 дозы вакцины, что подтверждает необходимость в бустерной вакцинации. Об этом пишет «РИА Новости».

Научный журнал «BMJ» предоставил результаты исследования израильских экспертов, которые определили сроки для введения третьей бустерной дозы прививки. Ученые определили, что примерно с 90 дня после прохождения полного цикла вакцинации, антитела к коронавирусу начинают снижать свои свойства, а также уменьшаться в количественном значении. Процесс этот необратим, и продолжается на протяжении еще 2-4 месяцев, пока уровень антител в организме не опустится ниже допустимого значения.

Авторы исследования проанализировали данные более 80 тысяч пациентов, которые прошли полный цикл вакцинации — в первые 3 месяца уровень антител в их организмах был в максимальном объеме, после чего начался процесс снижения иммунной защиты.

«Исследование включало в себя анализ данных 80 тысяч пациентов, привитых препаратом Pfizer/BioNTech. Начиная с 90-го дня после вакцинации, наблюдалось постепенное увеличение количества случаев заражения среди вакцинированных, что говорило о снижении защитных свойств антител у привитых граждан. Таким образом, было доказано, что со временем защитное действие двухкомпонентных вакцин ослабевает, и спустя 5-6 месяцев требуется третья, бустерная доза — особенно в условиях циркуляции новых штаммов», - указано в издании «BMJ».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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