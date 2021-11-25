UKHSA: в Британии отмечен рост заражений среди привитых против коронавируса COVID-19

В Великобритании наблюдается рост заражений COVID-19 среди тех, кто вакцинировался против коронавируса.

Об этом 23 ноября сообщается в статистическом отчете Агентства по охране здоровья Великобритании (UKHSA).

Так, статистика показала, что число госпитализированных в возрастной группе от 29 лет выше среди вакцинированного населения. Согласно полученным данным, за период с 41-й по 44-ю недели 2021 года в возрастных группах старше 29 лет число госпитализаций с диагнозом COVID-19 среди вакцинированных в 1,08-2,26 раза превышает число аналогичных госпитализаций среди невакцинированных.

Больше всего перевес госпитализированных привитых британцев над непривитыми в возрастной группе от 40 до 49 лет. В этой возрастной группе разница составляет 2,26 раза. А вот в возрастной группе до 30 лет больше было госпитализировано с COVID-19 непривитых пациентов.

Комментируя результаты этого исследования, эксперты говорят о том, что важно учитывать все факторы, а не голые цифры статистики. В Великобритании вакцинирована большая часть взрослого населения. По состоянию на 22 ноября в этой стране вторую дозу вакцины получили уже 80,3% жителей в возрасте от 12 лет. И в первую очередь были привиты люди из группы риска.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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