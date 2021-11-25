Иммунолог Крючков рассказал о действии вакцины для подростков «Спутник М»

Ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Андрей Глушков направил губернатору Челябинской области письмо, в котором предложил довольно
Врач-микробиолог Ирина Макарова указала на необычную закономерность, связанную с вакцинацией против коронавируса. По словам эксперта, привитые
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев считает, что вакцинация может спровоцировать коронавирус на
О риске вакцинации при высоком уровне антител рассказала доктор медицинских наук Наталья Калинина. Она сообщила, что в такой ситуации есть риск
Врио директора департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время состоявшегося сегодня круглого стола признал, что
Вирусолог Андрей Соколов рассказал, что среди привитых от коронавируса граждан старше 60 лет много умерших. Он пояснил, что люди разного возраста
В Европе снова вводятся ограничения из-за COVID-19, а европейцы выходят на улицы протестовать против этого. Демонстрации против коронавирусных
При благоприятном стечении обстоятельств пандемию коронавируса удастся победить за полгода. Об этом рассказал директор по научной работе Самарского
Российские врачи возмущены планами властей возбуждать уголовные дела в отношении медиков, которые являются противниками вакцинации и открыто об этом
О высокой летальности COVID-19 рассказал член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он подчеркнул, что летальность COVID-19 в 20 раз выше, чем у
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