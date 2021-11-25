Иммунолог Крючков рассказал о действии вакцины для подростков «Спутник М»

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Иммунолог Крючков рассказал о действии вакцины для подростков «Спутник М»
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В России будут использовать препарат «Спутник М» для вакцинации подростков в возрасте 12-17 лет. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков. 

По его словам, «Спутник М» - облегченный вариант препарата «Спутник V». По сравнению со «Спутником V» концентрация активных веществ в препарате для подростков снижена в 5 раз. Как отметил иммунолог, при разработке этой вакцины был выработан нестандартный подход. Безопасность «Спутника М» доказана испытаниями, которые проводились с начала июля 2021 года. По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, среди побочных эффектов этой вакцины выявлено лишь повышение температуры до 37,4 °C.

Как отметил Крючков, вакцинация подростков снижает риски тяжелого течения заболевания. Кроме того, благодаря вакцинации подростки будут меньше заражаться вирусом, пишет КП. Вакцинированный подросток с меньшей вероятностью заразит пожилых людей, что очень важно для борьбы с распространением инфекции. При этом иммунолог заметил, что подростки в формировании коллективного иммунитета не представляют собой решающую группу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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