Главврач Лысенко: Медики устали видеть гибель целых семей в мирное время

Главврач Московской городской клинической больницы №52, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко поддерживает «письмо 11 врачей» к противникам вакцинации.

По ее словам, практически все адресаты обращения отказались от экскурсии в «красную зону», где находятся на стационарном лечении коронавирусные больные - в тяжелом состоянии, многие при смерти. А ведь посещение было бы кратковременным. В то же время медикам приходится наблюдать за страданиями людей и констатировать летальные исходы ежедневно. Это очень страшно, отметила Лысенко, потому как каждая смерть - трагедия для врача. Медработники пропускают через себя гибель пациентов, у многих наступает эмоциональное выгорание.

«Потери, которые мы несем, они совершенно отличаются от того, что происходит в мирное время. Да, действительно, умирают люди от тяжелых хронических заболеваний, не всегда медицина способна им помочь. Но чтобы в мирное время умирали семьями ? мы такого никогда не видели», – рассказала Лысенко в беседе с изданием «Москва 24».

Врач добавила, что медработники - в постоянном стрессе. Им очень тяжело объяснять пациенту, почему его выписывают одного, хотя на лечение он поступал вместе со своей семьей.

Лысенко расстроена, что знаменитые российские антивакцинаторы, к которым обращались медики, не воспользовались предложением прийти в больницы и посмотреть, как реально обстоят дела с коронавирусом. А вместо этого придумали «зеленую зону», где все легко и спокойно. Врачи, которые работают в ковид-стационарах, очень бы хотели в такой оказаться, но пока это не представляется возможным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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