Эпидемиолог Гундаров потребовал предоставить доказательства безопасности вакцины для детей

Комментируя открытое письмо медиков российских больниц, направленное публичным особам, выступающим против вакцинации от коронавируса, эпидемиолог Игорь Гундаров заявил, что обращение адресовано не тем людям. Как известно группа российских врачей, работающих в инфекционных медучреждениях, обратились к общественным деятелям, политикам, артистам и музыкантам, которые ранее высказывались против принудительной вакцинации, и пригласили их посетить ковид-госпитали, чтобы те изменили свое отношение к прививкам. По мнению профессора Гундарова, в красную зону надо приглашать ученых, а не знаменитостей, которые не имеют к медицине никакого отношения, пишет Красная Весна .

Доктор медицинских наук считает, что нужно сесть ученым и главврачам за один стол и посмотреть, что происходит в красных зонах, кто там находится, кто этих пациентов туда направляет, чем их лечили и на сколько правильно это лечение. Профессор считает, что разговор должен происходить на профессиональном уровне.

Эпидемиолог потребовал предоставить доказательства того, что вакцинация снижает заболеваемость и смертность от коронавируса, а также безопасна для детей. Он заявил, что таких данных нет, кроме домыслов, инициированных Гинзбургом. Гундаров также считает нецелесообразным приглашать в красную зону людей, которые могут заразиться. Он задал вопрос:

«Кто за это ответит?»

Доктор также выразил готовность посетить ковид-больницы, так как сам работал в стационаре. Профессор упомянул политологов депутатов, артистов, к которым обратились медики. В частности, он заявил, что все они высказывают справедливые опасения об эффективности прививок, а также выступают против принудительной вакцинации. Гундаров считает, что эти опасения вполне обоснованы, и отметил, что вакцинация должна быть добровольной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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