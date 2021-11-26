Президент Лиги защитников пациентов: приглашая людей в красную зону, Проценко рискует их жизнями

В российской прессе продолжают обсуждать резонансное письмо одиннадцати главврачей, адресованное публичным людям - противникам принудительной вакцинации. В нем врачи пригласили известных лиц посетить красные зоны, чтобы убедиться в том, что коронавирус - опасное заболевание и от него умирают люди.

Многие из тех, кому было адресовано обращение, ответили медикам, что они не против вакцинации, а против принудительной вакцинации. Они также ссылаются на позицию президента страны, который ранее заявил о том, что эта процедура должна быть добровольной.

Мария Шукшина, к которой также было направлено обращение, пригласила врачей в зеленую зону, где царят здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники. Шукшина также написала, что против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Ее главная мысль заключается в том, что здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и необходимы для больных, пишет argumenti.ru .

Рок-музыкант Константин Кинчев поблагодарил врачей, спасших ему жизнь, когда он находился в реанимации красной зоны, но дал понять, что своего мнения о разделении людей на «чистых» и «нечистых» не поменял. Комментируя разгоревшуюся в СМИ дискуссию, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский задал вопрос о том, что именно он может увидеть в «красной» зоне, если ему не скажут, от чего и как заболели находящиеся там пациенты, а также о том, кто из них был вакцинирован? Он также отметил, что привитые тоже болеет и умирают.

Саверский уверен, что ему покажут то, что сами захотят показать. Он также напомнил слова Дениса Проценко, который говорил, что 70% его пациентов умирают от внутрибольничных инфекций. Выходит, что приглашая к себе людей, он ставит под угрозу их жизни, сделал вывод президент Лиги защитников пациентов. Если «антивакцинаторы» примут приглашение, то этот визит в инфекционные отделения может быть расценен как нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Саверский также усомнился в том, что препараты, предлагаемые для прививок, можно назвать вакцинами. Он пояснил, что ни одна вакцина не прошла трех фаз исследований, а так как вакцинирующий эффект не доказан, то почему это вообще называют вакцинами, задает вопрос эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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