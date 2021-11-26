Доктор наук Еделев: через какое-то время увидим огромное количество больных коронавирусом детей

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, как будет меняться коронавирус со временем. Специалист прогнозирует, что мишенями патогена станут несовершеннолетние.

«Вы должны понимать, что, как любой тяжелый инфекционный процесс, через какое-то время вирус уйдет со взрослых на людей пожилого возраста и детей как самой малозащищенной группы населения. Через какое-то время мы увидим огромное количество больных детей, пожилых, взрослые будут болеть меньше», - приводит слова Дмитрия Еделева телеканал «ЦарьГрад» .

Специалист уверен, что из-за этой изменчивости обществу грозит смертельная ловушка, если не начать прививать детей.

Во многих странах мира это уже давно делают. Так, в Германии каждый третий несовершеннолетний привит. В Израиле вакцинированы почти 70 процентов представителей юного поколения. Еще больше - порядка 80 процентов - привито в Китае. При этом в Поднебесной уже работают над тем, чтобы внедрить вакцинацию детей от двух лет.

«Вакцинация детей во всём мире является добровольной, за исключением скандинавских стран, где в случае отказа родителей, но согласия ребёнка вакцинироваться ребёнок будет провакцинирован от КВИ», - разъяснил Еделев.

На днях стало известно о том, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей и подростков. Она получила название "Спутник М". Препарат во время исследований продемонстрировал высокую безопасность и эффективность.

В гражданский оборот детская вакцина может быть введена уже в декабре. Однако вакцинация несовершеннолетних может быть проведена исключительно с согласия родителей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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