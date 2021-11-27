В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой

Image 16+
В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Германия задыхается от коронавируса и сегодня эта страна стала новым эпицентром ковида в Европе. Там ежедневно выявляют большое число случаев заражения и летальных исходов пациентов с коронавирусом. Как стало известно, к перевозке пациентов в больницы пришлось подключить даже ВВС. 26 ноября в Германии за сутки подтвердили 76 414 случаев инфицирования, что можно считать очередным антирекордом. За весь период пандемии в стране скончалось более 100 000 человек. Ангела Меркель назвала сложившуюся ситуацию плачевной.

Сейчас власти Германии призывают граждан, прошедших иммунизацию, привиться в третий раз. Третья доза вакцины необходима пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. В Минздраве считают, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране следует ввести ограничения. Как заявил глава ведомства, к концу этой зимы граждане будут вакцинированы, выздоровеют или умрут.

В то же время в Германии число смертей от ковида все же ниже, чем в Швеции и Британии. По мнению специалистов, вероятность тяжелого течения болезни снижается благодаря вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой

Сегодня, 10:58

Доктор наук Еделев: через какое-то время увидим огромное количество больных коронавирусом детей

Вчера, 18:38

Президент Лиги защитников пациентов: приглашая людей в красную зону, Проценко рискует их жизнями

Вчера, 13:08

Эпидемиолог Гундаров потребовал предоставить доказательства безопасности вакцины для детей

25-11-2021, 19:03

Доктор Мясников заявил, что COVID-вакцинация не останавливает распространение коронавируса

25-11-2021, 16:18

Иммунолог Крючков рассказал о действии вакцины для подростков «Спутник М»

25-11-2021, 14:18

Главврач Лысенко: Медики устали видеть гибель целых семей в мирное время

25-11-2021, 13:53

UKHSA: в Британии отмечен рост заражений среди привитых против коронавируса COVID-19

25-11-2021, 11:18

BMJ: риск заболеть коронавирусом COVID-19 может возрасти через три месяца после прививки

25-11-2021, 10:43

Медотвод, QR-код и COVID-вакцинация: на что граждане в России имеют право

24-11-2021, 23:18

В России главврачи 3-х больниц обратились к антиваксерам словами «мы не камикадзе»

24-11-2021, 15:18

Ученый Симак: еще полгода и пандемия будет задавлена

24-11-2021, 10:23

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от коронавируса COVID-19 заражаются чаще, чем непривитые

24-11-2021, 10:08

Глава депздрава Зауралья рассказал о смертности от COVID-19 после вакцины

23-11-2021, 18:53

Академик РАН Зверев заявил, что вакцинация спровоцирует COVID на новые мутации

23-11-2021, 16:48

В Роспотребнадзоре назвали пожизненное противопоказание к вакцинации

23-11-2021, 14:18

Доктор медицинских наук Калинина призвала вакцинироваться только при снижении высокого титра антител

23-11-2021, 10:48

Член-корреспондент РАН Нетесов: у коронавируса COVID-19 летальность в 20 раз выше, чем у «испанки»

23-11-2021, 10:33

Вирусолог Соколов: среди вакцинированных граждан старше 60 лет много смертельных случаев

22-11-2021, 17:38

Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса продлится дольше при неравном доступе к вакцинам

22-11-2021, 16:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Профессор Шафалинов: Следует прекратить вакцинацию и начать всех лечить ивермектином
  • 25-11-2021, 12:33

Профессор Шафалинов: Следует прекратить вакцинацию и начать всех лечить ивермектином

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов оценил шансы на повторение японского ковид-чуда в России. В Японии в разгар очередной

Эпидемиолог Гундаров потребовал предоставить доказательства безопасности вакцины для детей
  • 25-11-2021, 19:03

Эпидемиолог Гундаров потребовал предоставить доказательства безопасности вакцины для детей

Комментируя открытое письмо медиков российских больниц, направленное публичным особам, выступающим против вакцинации от коронавируса, эпидемиолог

Кургинян отреагировал на письмо врачей-вакцинаторов
  • 25-11-2021, 11:18

Кургинян отреагировал на письмо врачей-вакцинаторов

Политолог Сергей Кургинян отреагировал на предложение группы врачей, выступающих за поголовную вакцинацию от коронавируса, устроить антиваксерам

Профессор Гундаров: умирают в «красных зонах» не от коронавируса, а от внутрибольничной инфекции
  • 25-11-2021, 22:28

Профессор Гундаров: умирают в «красных зонах» не от коронавируса, а от внутрибольничной инфекции

В «красных зонах», куда противников вакцинации пригласили главные врачи 11 больниц страны, реально творится невообразимое и люди умирают, но причина

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных
  • Сегодня, 14:23

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных

В Ботсване у четырех путешественников был обнаружен новый штамм коронавируса - B.1.1.529 COVID-19 «Омикрон». Примечательно, что все эти люди были

Доктор Мясников заявил, что COVID-вакцинация не останавливает распространение коронавируса
  • 25-11-2021, 16:18

Доктор Мясников заявил, что COVID-вакцинация не останавливает распространение коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников, который выступает за наращивание темпов вакцинации, в своем Telegram-канале признал ставшие очевидными для

Новости партнеров
Новости партнеров
Комздрав Петербурга отказался предоставить статистику по летальности среди вакцинированных
  • Вчера, 14:08

Комздрав Петербурга отказался предоставить статистику по летальности среди вакцинированных

Комитет по здравоохранению Петербурга отказался раскрывать статистику по летальным исходам среди вакцинированных от коронавируса. В ведомстве не

Доктор наук Еделев: через какое-то время увидим огромное количество больных коронавирусом детей
  • Вчера, 18:38

Доктор наук Еделев: через какое-то время увидим огромное количество больных коронавирусом детей

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, как будет меняться коронавирус со временем. Специалист прогнозирует, что мишенями патогена станут

UKHSA: в Британии отмечен рост заражений среди привитых против коронавируса COVID-19
  • 25-11-2021, 11:18

UKHSA: в Британии отмечен рост заражений среди привитых против коронавируса COVID-19

В Великобритании наблюдается рост заражений COVID-19 среди тех, кто вакцинировался против коронавируса. Об этом 23 ноября сообщается в статистическом

BMJ: риск заболеть коронавирусом COVID-19 может возрасти через три месяца после прививки
  • 25-11-2021, 10:43

BMJ: риск заболеть коронавирусом COVID-19 может возрасти через три месяца после прививки

Израильские ученые провели комплексное исследование по выявлению рисков инфицирования ковидом спустя 3-5 месяцев после прохождения вакцинации. Было