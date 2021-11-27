В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой

Германия задыхается от коронавируса и сегодня эта страна стала новым эпицентром ковида в Европе. Там ежедневно выявляют большое число случаев заражения и летальных исходов пациентов с коронавирусом. Как стало известно, к перевозке пациентов в больницы пришлось подключить даже ВВС. 26 ноября в Германии за сутки подтвердили 76 414 случаев инфицирования, что можно считать очередным антирекордом. За весь период пандемии в стране скончалось более 100 000 человек. Ангела Меркель назвала сложившуюся ситуацию плачевной.

Сейчас власти Германии призывают граждан, прошедших иммунизацию, привиться в третий раз. Третья доза вакцины необходима пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. В Минздраве считают, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране следует ввести ограничения. Как заявил глава ведомства, к концу этой зимы граждане будут вакцинированы, выздоровеют или умрут.

В то же время в Германии число смертей от ковида все же ниже, чем в Швеции и Британии. По мнению специалистов, вероятность тяжелого течения болезни снижается благодаря вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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