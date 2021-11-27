Недоверие к COVID-вакцинации и QR-кодам врач Горбунов назвал глупостью

Невзирая на незначительное снижение числа новых случаев коронавируса, о стабилизации эпидемиологической обстановки говорить пока не приходится. Тем более что и темпы вакцинации далеки от ожидаемых. Чтобы подстегнуть людей защищаться и прививаться вводится система посещения общественных мест по QR-кодам и документам, которые могут их заменить. Это вызвало массовые протесты со стороны граждан страны - в сети начались разговоры о массовом «кодировании».

Врач московской городской больницы №67 Алексей Горбунов называет недоверие россиян к вакцинам от COVID-19, а также их протесты против введения системы QR-кодов глупостью.

«Наверное, все слова о том, что нет коронавируса, что никто не болеет, не нужна вакцинация, не нужны QR-коды, — я думаю, что это все глупость и неправдивая информация, распространяемая в интернете», — приводит слова медика «Красная весна».

Медик призвал граждан страны запомнить: самый высокий шанс избежать заражения и ковид-стационара - вакцинироваться. Но даже если патоген пробьет иммунную защиту и инфицирование все же случится, вакцина сделает очень многое - защитит от протекания заболевания в тяжелой форме, позволит предотвратить развитие серьезных осложнений.

Напомним, многие российские и зарубежные специалисты указывают на то, что вакцинации и системы QR-кодов недостаточно для того, чтобы остановить распространение коронавируса, так как привитые зараженные наравне с непривитыми вакцинированными распространяют коронавирус среди окружающих. Необходимы другие карантинные ограничения, в том числе обязательное ношение масок в общественных местах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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