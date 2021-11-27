Врач Соловьев призвал россиян запастись респираторами для защиты от нового штамма коронавируса

Как стало известно, в ближайшее время мир может столкнуться с новым штаммом коронавируса - «омикроном», который был обнаружен в ЮАР. Медикам и ученым о нем мало что известно, но они не исключают, что новый вариант патогена, получивший обозначение B. 1.1.529, может оказаться более заразным или устойчивым к имеющимся в мире вакцинам.

Врач Александр Соловьев посоветовал запасаться респираторами, так как, скорее всего, новый штамм будет распространяется быстрее «дельты». Доктор также заявил, что не все ПЦР-тесты обнаруживают новую «разновидность» возбудителя инфекции. Возможно потребуются специальные диагностические наборы для контроля и наблюдения за реальной картиной.

Специалисты считают, что прежде всего надо проверять тех, кто возвращается из поездок в другие страны. Кроме того, следует объявить об изоляции для граждан, которые прибывают из стран, где может распространяться мутировавший вирус. По мнению Соловьева, при перелетах необходимо использовать только респираторы FFP2-класса, а эксплуатацию средств индивидуальной защиты с клапаном выдоха стоит ограничить.

Также следует увеличить темпы тестирования людей с симптомами ОРВИ, особенно если они бывали за рубежом. Помимо этого, врач посоветовал россиянам пройти вакцинацию и ревакцинацию, пишет e1.ru .

Согласно предварительным данным, скорость распространения «омикрона» превышает скорость распространения «дельты». Rt нового штамма в 6 раз выше «дельты». А Rt «дельты» в 6–7 раз выше уханьского штамма.

Между тем медики из ЮАР обратились ко мировому сообществу с призывом о помощи, так как страна не сможет самостоятельно сдерживать распространение нового штамма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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