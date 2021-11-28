Тысячи людей сообщают о развитии аномальных опухолей после уколов вакциной против COVID-19

Вакцины от коронавируса провоцируют развитие аномальных опухолей, о чем поступают сообщения из разных уголков мира.

Об этом пишет lifesitenews.com , отмечая, что исследования канцерогенности вакцин от COVID-19 не проводились.

Так, в США у мужчины из Мичигана выявили семисантиметровую опухоль после укола вакцины компании Johnson & Johnson/Janssen. После прививки у 63-летнего мужчины из-за образовавшейся опухоли развилась дыхательная недостаточность и развился опасный для жизни кардиогенный шок.

О таких случаях поступает тысячи сообщений. В базе данных ВОЗ VigiAccess уже есть информация о 3 709 случаях «новообразований» или новых опухолей, которые включают рак груди, легких и мозга, а также многочисленные нераковые новообразования после вакцинации против COVID.

Вскрытие случаев развития аномальных опухолей после вакцинации проводятся крайне редко. Но даже в этих редких случаях в заключении было указано, что связь с вакциной «не может быть оценена».

Врачи начали все чаще говорить о том, что в мире наблюдается повышение случаев рака после вакцинации. В частности вирусолог Райан Коул в интервью Health Freedom Idaho заявил о росте меланомы у молодых людей. Происходящее, по его предположению, может быть связано с тем, что вакцинация от COVID-19 ослабляет иммунитет, и это дает возможность раковым клеткам развиваться, хотя в нормальном состоянии они были бы сразу уничтожены иммунной системой.

О развитии рака после вакцин от COVID-19 в Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson поступило немало запросов касательно увеличения вероятности развития рака после вакцинации. Но разработчики вакцин на эти запросы не отвечают.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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