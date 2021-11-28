Эпидемиолог Северинов объяснил, почему новый штамм COVID-19 может вызвать катастрофу

Всемирная организация здравоохранения на экстренном совещании будет обсуждать ситуацию с новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Южной Африке.

Потенциальную опасность нового штамма прокомментировал доктор биологических наук, профессор Сколтеха и Ратгерского университета Константин Северинов, передает «Дождь » (СМИ, включенное в список иностранных агентов).

«Понятно, что возник новый вариант, который содержит множественные мутации, относительно исходного уханьского варианта. Часть из этих мутаций приводят к заменам в S-белке, которые уже встречались в варианте гамма и дельта, некоторые мутации новые», - сообщил Северинов.

Предварительный анализ этого штамма показал, что он имеет большое количество мутаций, из-за чего может оказаться более заразным и летальным, чем дельта-штамм. Но еще больше опасений вызывает то, что он сможет обходить защиту, которую обеспечивают уже созданные вакцины от COVID-19.

Стоит отметить, что ряд стран остро отреагировали на возможную угрозу из-за штамма «омикрон» и запретили въезд на свои территории людей из ЮАР, где этот штамм начал активно распространяться. В частности, сейчас не пускают прибывших из ЮАР на свою территорию Франция, Германия и Нидерланды.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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