Глава WMA Монтгомери: только вакцинация с пяти лет спасет от новых штаммов коронавируса

В интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung президент Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери заявил о том, что только вакцинация детей с пятилетнего возраста может снизить риски возникновения новых штаммов SARS-CoV-2.

На данный момент, по его мнению, целесообразно сдержать темпы распространения коронавируса ограничив социальные контакты. В частности, по его мнению, стоит отказаться от рождественских ярмарок по всей Германии, поскольку ограничения в отдельных федеральных землях положительного эффекта не даст.

Он подчеркнул, что вакцинация является единственным вариантом защититься от появления новых штаммов. Вакцинация, по его словам, должна быть обязательной, и, возможно, в Германии ее начнут проводить начиная с пятилетнего возраста ребенка. Только в таком случае, по словам эксперта, можно будет говорить об отмене всех ограничительных мер.

«Мы сначала недооценили эту пандемию. Я тоже думал, что это разновидность гриппа. На определенном этапе мы считали, что сможем добиться коллективного иммунитета. Но потом появился очень заразный штамм «дельта». Теперь мы знаем, что нам придется проводить вакцинацию во всем мире годами, чтобы не дать вирусу и шанса», — заявил Монтгомери.

Вакцинация, подчеркнул эксперт, снижает вероятность развития различных мутаций, поскольку в противном случае могут появиться еще более опасные штаммы.

Что же касается ревакцинации, то, по словам Монтгомери, пока нет точного понимания, сколько необходимо получить прививок, чтобы иммунитет был длительным. Не исключено, что ревакцинироваться придется каждый год.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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