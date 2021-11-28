Глава WMA Монтгомери: только вакцинация с пяти лет спасет от новых штаммов коронавируса

Комментируя открытое письмо медиков российских больниц, направленное публичным особам, выступающим против вакцинации от коронавируса, эпидемиолог
В «красных зонах», куда противников вакцинации пригласили главные врачи 11 больниц страны, реально творится невообразимое и люди умирают, но причина
В Ботсване у четырех путешественников был обнаружен новый штамм коронавируса - B.1.1.529 COVID-19 «Омикрон». Примечательно, что все эти люди были
Врач и телеведущий Александр Мясников, который выступает за наращивание темпов вакцинации, в своем Telegram-канале признал ставшие очевидными для
Комитет по здравоохранению Петербурга отказался раскрывать статистику по летальным исходам среди вакцинированных от коронавируса. В ведомстве не
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, как будет меняться коронавирус со временем. Специалист прогнозирует, что мишенями патогена станут
Германия задыхается от коронавируса и сегодня эта страна стала новым эпицентром ковида в Европе. Там ежедневно выявляют большое число случаев
Власти Санкт-Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных. Об этом сообщает « Фонтанка
В российской прессе продолжают обсуждать резонансное письмо одиннадцати главврачей, адресованное публичным людям - противникам принудительной
Всемирная организация здравоохранения серьезно обеспокоена появлением в мире нового штамма коронавируса B.1.1.529, которому со вчерашнего дня
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