Профессор Воробьев: осложнения от коронавируса в стране никто толком лечить не хочет, не может или не умеет

Зачастую пациенты в ковидариях умирают не от COVID-19, а от неправильного лечения осложнений и губительных условий в «красных зонах». Многих смертей можно было бы избежать, заявил доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.

Он, как и ранее его коллега Игорь Гундаров, указал на неправильную организацию лечения. В инфекционных стационарах нет должной вентиляции и разделения потоков больных. «Красная» и «зеленая» зоны разделены только коридором, говорит он, да цветом краски на двери.

Большая часть пациентов умирают не от коронавируса COVID-19, а от осложнений, которые можно успешно лечить, уверяет он. И тут же добавляет: в нашей стране заниматься ними либо никто не хочет, либо не умеет.

«Коронавирус - это 7-10 дней болезни, а потом идут осложнения. И их никто толком лечить не хочет или не может, не умеет. Люди неделями лежат в тяжелом состоянии и потом умирают от каких-то других заболеваний: присоединившихся инфекций, нарушений функций органов и так далее. Это все лечится и хорошо известно, как лечится», - сказал Воробьев в эфире ОСН .

Профессор добавил, что он почти два года пытается донести и объяснить коллегам, как лечить осложнения и последствия. Но часто наталкивается на стену непонимания.

«Мне отвечают: мы не знаем, у нас нет предписаний, а в США таких рекомендаций нет. Ну раз нет – уезжайте в Штаты и там лечите больных по их методам», - возмущается Воробьев.

В России, подчеркивает он, больных с подобными осложнениями всегда успешно лечили и они выздоравливали. Сейчас же, и это не может не вызывать возмущения, «мы вдруг не умеем этого делать».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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