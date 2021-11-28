Доктор Мясников заявил, что промедление с COVID-вакцинацией против коронавируса «рождает чудовищ»

Ведущий программы о здоровье «Спросите доктора» Александр Мясников прокомментировал течение кампании по массовой вакцинации в России. Эксперт отметил, что тотальная иммунизация происходит недостаточно быстрыми темпами, что порождает «чудовищ».

Известный врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о необходимости ускорить процесс вакцинации и ревакцинации от вируса COVID-19 — в связи с появлением новых штаммов вируса, уязвимые группы населения нуждаются в защите в приоритетном порядке. По словам эксперта, именно ускоренная вакцинация позволит уберечь страну от эпидемиологического коллапса, в то время как такие меры, как закрытие границ и тотальный карантин, не будет настолько эффективными.

«Закрытие границ действительно сможет сдержать распространение новых штаммов, но всего на несколько недель. Проблема в том, что промедление в тройной вакцинации групп риска реально рождает чудовищ внутри границ и с этим придется бороться своими силами», - прокомментировал Мясников.

Врач напомнил, что появление нового штамма «омикрон», который возник в организме СПИД-больного пациента, может иметь очень высокую степень агрессии — и в случае недостижения целевого показателя тотальной иммунизации, последствия циркуляции такого штамма могут быть самыми губительными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей