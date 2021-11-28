Доктор Мясников заявил, что промедление с COVID-вакцинацией против коронавируса «рождает чудовищ»

Image 16+
Доктор Мясников заявил, что промедление с COVID-вакцинацией против коронавируса «рождает чудовищ»
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Ведущий программы о здоровье «Спросите доктора» Александр Мясников прокомментировал течение кампании по массовой вакцинации в России. Эксперт отметил, что тотальная иммунизация происходит недостаточно быстрыми темпами, что порождает «чудовищ».

Известный врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о необходимости ускорить процесс вакцинации и ревакцинации от вируса COVID-19 — в связи с появлением новых штаммов вируса, уязвимые группы населения нуждаются в защите в приоритетном порядке. По словам эксперта, именно ускоренная вакцинация позволит уберечь страну от эпидемиологического коллапса, в то время как такие меры, как закрытие границ и тотальный карантин, не будет настолько эффективными. 

«Закрытие границ действительно сможет сдержать распространение новых штаммов, но всего на несколько недель. Проблема в том, что промедление в тройной вакцинации групп риска реально рождает чудовищ внутри границ и с этим придется бороться своими силами», - прокомментировал Мясников. 

Врач напомнил, что появление нового штамма «омикрон», который возник в организме СПИД-больного пациента, может иметь очень высокую степень агрессии — и в случае недостижения целевого показателя тотальной иммунизации, последствия циркуляции такого штамма могут быть самыми губительными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Доктор Мясников заявил, что промедление с COVID-вакцинацией против коронавируса «рождает чудовищ»

Сегодня, 18:48

Профессор Воробьев: осложнения от коронавируса в стране никто толком лечить не хочет, не может или не умеет

Сегодня, 12:23

Эпидемиолог Северинов объяснил, почему новый штамм COVID-19 может вызвать катастрофу

Сегодня, 10:58

Тысячи людей сообщают о развитии аномальных опухолей после уколов вакциной против COVID-19

Сегодня, 09:58

Глава WMA Монтгомери: только вакцинация с пяти лет спасет от новых штаммов коронавируса

Сегодня, 09:53

Недоверие к COVID-вакцинации и QR-кодам врач Горбунов назвал глупостью

Вчера, 23:48

Врач Соловьев призвал россиян запастись респираторами для защиты от нового штамма коронавируса

Вчера, 20:58

В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой

Вчера, 10:58

Доктор наук Еделев: через какое-то время увидим огромное количество больных коронавирусом детей

26-11-2021, 18:38

Президент Лиги защитников пациентов: приглашая людей в красную зону, Проценко рискует их жизнями

26-11-2021, 13:08

Эпидемиолог Гундаров потребовал предоставить доказательства безопасности вакцины для детей

25-11-2021, 19:03

Доктор Мясников заявил, что COVID-вакцинация не останавливает распространение коронавируса

25-11-2021, 16:18

Иммунолог Крючков рассказал о действии вакцины для подростков «Спутник М»

25-11-2021, 14:18

Главврач Лысенко: Медики устали видеть гибель целых семей в мирное время

25-11-2021, 13:53

UKHSA: в Британии отмечен рост заражений среди привитых против коронавируса COVID-19

25-11-2021, 11:18

BMJ: риск заболеть коронавирусом COVID-19 может возрасти через три месяца после прививки

25-11-2021, 10:43

Медотвод, QR-код и COVID-вакцинация: на что граждане в России имеют право

24-11-2021, 23:18

В России главврачи 3-х больниц обратились к антиваксерам словами «мы не камикадзе»

24-11-2021, 15:18

Ученый Симак: еще полгода и пандемия будет задавлена

24-11-2021, 10:23

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от коронавируса COVID-19 заражаются чаще, чем непривитые

24-11-2021, 10:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Тысячи людей сообщают о развитии аномальных опухолей после уколов вакциной против COVID-19
  • Сегодня, 09:58

Тысячи людей сообщают о развитии аномальных опухолей после уколов вакциной против COVID-19

Вакцины от коронавируса провоцируют развитие аномальных опухолей, о чем поступают сообщения из разных уголков мира. Об этом пишет lifesitenews.com ,

Профессор Гундаров: умирают в «красных зонах» не от коронавируса, а от внутрибольничной инфекции
  • 25-11-2021, 22:28

Профессор Гундаров: умирают в «красных зонах» не от коронавируса, а от внутрибольничной инфекции

В «красных зонах», куда противников вакцинации пригласили главные врачи 11 больниц страны, реально творится невообразимое и люди умирают, но причина

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных
  • Вчера, 14:23

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных

В Ботсване у четырех путешественников был обнаружен новый штамм коронавируса - B.1.1.529 COVID-19 «Омикрон». Примечательно, что все эти люди были

Профессор Воробьев: осложнения от коронавируса в стране никто толком лечить не хочет, не может или не умеет
  • Сегодня, 12:23

Профессор Воробьев: осложнения от коронавируса в стране никто толком лечить не хочет, не может или не умеет

Зачастую пациенты в ковидариях умирают не от COVID-19, а от неправильного лечения осложнений и губительных условий в «красных зонах». Многих смертей

Доктор наук Еделев: через какое-то время увидим огромное количество больных коронавирусом детей
  • 26-11-2021, 18:38

Доктор наук Еделев: через какое-то время увидим огромное количество больных коронавирусом детей

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, как будет меняться коронавирус со временем. Специалист прогнозирует, что мишенями патогена станут

Комздрав Петербурга отказался предоставить статистику по летальности среди вакцинированных
  • 26-11-2021, 14:08

Комздрав Петербурга отказался предоставить статистику по летальности среди вакцинированных

Комитет по здравоохранению Петербурга отказался раскрывать статистику по летальным исходам среди вакцинированных от коронавируса. В ведомстве не

Новости партнеров
Новости партнеров
В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой
  • Вчера, 10:58

В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой

Германия задыхается от коронавируса и сегодня эта страна стала новым эпицентром ковида в Европе. Там ежедневно выявляют большое число случаев

Власти Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных
  • Вчера, 09:43

Власти Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных

Власти Санкт-Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных. Об этом сообщает « Фонтанка

Эпидемиолог Северинов объяснил, почему новый штамм COVID-19 может вызвать катастрофу
  • Сегодня, 10:58

Эпидемиолог Северинов объяснил, почему новый штамм COVID-19 может вызвать катастрофу

Всемирная организация здравоохранения на экстренном совещании будет обсуждать ситуацию с новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Южной

Президент Лиги защитников пациентов: приглашая людей в красную зону, Проценко рискует их жизнями
  • 26-11-2021, 13:08

Президент Лиги защитников пациентов: приглашая людей в красную зону, Проценко рискует их жизнями

В российской прессе продолжают обсуждать резонансное письмо одиннадцати главврачей, адресованное публичным людям - противникам принудительной