Вирусолог Альтштейн призвал россиян не верить словам Шукшиной о пандемии коронавируса

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что словам актрисы Марии Шукшиной и тем, кто призывают россиян не вакцинироваться, нельзя верить, так как они «ничего не понимают в этом деле». По словам вирусолога, верить можно только «профессионалам, разбирающимся в вакцинах». Альтштейн подчеркнул, что часто артисты умеют красиво писать и говорить, однако они не владеют правдивой информацией, а зачастую придумывают что-то на ходу. По мнению врача, надо прислушиваться к тому, что говорят люди по профилю вакцинации, инфекционным болезням, эпидемиологии.

Накануне Мария Шукшина опровергла сообщение СМИ о том, что она пыталась связаться с главврачом Клинической инфекционной больницы им. Боткина Денисом Гусевым. Она заметила, что и в столице больниц хватает. Актриса призвала людей на время поста прекратить лгать и клеветать.

Напомним: несколько дней назад главные врачи московских больниц пригласили противников вакцинации из числа известных политиков, артистов и музыкантов посетить «красную зону», чтобы те смогли своими глазами увидеть, как тяжело болеют люди, зараженные коронавирусом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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