Юрист: Родители не должны подписывать документы при отказе вакцинировать ребенка от коронавируса

В России разрешили вакцинацию подростков 12–17 лет, поэтому несовершеннолетних начнут прививать уже в следующем месяце. Минздрав зарегистрировал детскую вакцину против коронавируса – «Спутник М». Многие родители обеспокоены тем, что после вакцинации у их детей могут возникнуть побочные эффекты.

В этой связи юрист Андрей Карпенко рассказал, что родители имеют право отказаться от вакцинации, а также выбрать медучреждение для проведения этой процедуры. В случае отказа от прививки санкции применяться не будут. Юрист отметил, что в случае обнаружения побочных эффектов у подростков от прививки страховка обеспечит медицинскую помощь и компенсирует расходы.

Кроме того, производитель препарата должен указать все возможные побочные эффекты.

По словам Карпенко, родители не должны подписывать какие-то документы в случае отказа. Правда, непривитые не получат QR-код, однако в службы опеки факт отказа от вакцинации сообщаться не будет, пишет Взгляд .

Юрист подчеркнул, что в российском законодательстве не предусмотрена ответственность для граждан, которые не прививаются и потенциально могут заразить инфекцией других. Вместе с тем статистика по вакцинации, набранная за сто лет, указывает на то, что польза от прививки превышает возможный вред.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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