Иммунолог Жемчугов заявил о необходимости сокращения сроков ревакцинации от коронавируса

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Иммунолог Жемчугов заявил о необходимости сокращения сроков ревакцинации от коронавируса
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Поскольку в мире начал распространяться новый омикрон-штамм коронавируса, который существенно отличается, правильно будет сократить сроки ревакцинации с шести месяцев до трех, как это уже сделали в Великобритании. С таким заявлением выступил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Это логичная мера, потому что количество антител к обновленному штамму меньше, вирус ускользает от вакцинного иммунитета. Одна из мер, самая быстрая — действительно уменьшить сроки вакцинации», — пояснил иммунолог в своей беседе с изданием «Ридус».

Он объяснил необходимость сроков сокращения тем, что антител к новому штамму меньше, а патоген способен ускользать от сформированного вакцинами иммунитета.

И все же самой эффективной мерой для защиты от нового штамма будет создание новой вакцины, которая была бы более эффективной. Жемчугов отметил, что исследования в данном направлении уже начали проводить.

Ранее СМИ привели комментарий директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга, который сообщил, что срок защиты после вакцинации «Спутником V» менять не придется.

Еще раньше академик сообщил, что для того, чтобы разработать новую вакцину против омикрон-штамма необходимо до десяти дней. На то, чтобы доказать безопасность и иммуногенность нового препарата понадобится порядка двух с половиной месяцев, хотя в режиме ЧП сроки могут быть сокращены до 45-50 дней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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